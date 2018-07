Giancarlo Vitali | morto il pittore di Bellano Domani i funerali dell' artista riscoperto

Morto Giancarlo Vitali - il pittore autodidatta cresciuto tra i pescatori del lago di Como : È Morto all'età di 88 anni il pittore Giancarlo Vitali, nella sua casa in provincia di Lecco. Nato nel 1929 era cresciuto sulle sponde del lago di Como in una famiglia di pescatori. Per molti decenni non ha esposto opere, finché Giovanni Testori riscoprì e si innamorò della sua pittura. Domani le esequie.Continua a leggere