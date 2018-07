Germania | meno ore di lavoro | ma niente social né pausa pranzo

Germania - meno ore di lavoro - ma senza social e pausa pranzo : Lo stesso stipendio, lavorando due ore in meno. È la proposta che ha fatto ai suoi dipendenti Günter Dillig, amministratore delegato dell’azienda Jobroller, che si occupa di inserimento nel mondo del lavoro con una piattaforma online e che ha sede a Straubing, in Baviera. In cambio, i lavoratori devono accettare due regole: rinunciare alla pausa pranzo (sostituita da una, brevissima, per bere un caffè al volo) e mantenere il cellulare spento (e, ...

F1 Gp Germania - i piloti : per cambiare meno tecnologia e più sorpassi : Con due semi-agre sarebbe uno sport diverso. Servono altre formule per migliorare il format ', gli ha fatto eco Sabastian Vettel della Ferrari. ' Se fossimo più vicini in gara sarebbe meglio. Sulla ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Il ritiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre. Spero di avere meno problemi rispetto al 2017” : Valentino Rossi si proietta al GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, con determinazione e voglia di lottare. Non è mancato, però, da parte del nove volte iridato un pensiero sulla decisione di Daniel Pedrosa, pilota della Honda, di smettere di correre al termine di questa stagione. “Il ritiro di Pedrosa? Il nostro sport perde uno dei migliori piloti. Meritava di vincere un Mondiale in MotoGP. Probabilmente questa è la ...

Marc Marquez - GP Germania 2018 : “Dopo Assen ho meno pressione e al Sachsenring voglio vincere ancora” : Marc Marquez sbarca a casa sua per il nono appuntamento della stagione 2018. No, non siamo in Spagna, ma in Germania, più precisamente sul tracciato del Sachsenring, dove il pilota spagnolo vince da otto anni consecutivi (contando anche classe 125 e Moto2). Anche in questa occasione, ovviamente, il campione del mondo in carica parte come favorito d’obbligo e lo ha ribadito anche nel corso della conferenza stampa che, come al solito, ha ...

Migranti : Salvini - percorso con Germania - meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

"Meno sbarchi" - prevertice con Austria e Germania per Salvini : Meno migranti, meno sbarchi e meno morti ". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , durante la conferenza congiunta con i colleghi tedesco e Austriaco, Horst Seehofer e Herbert Kickl, a ...

Migranti - Salvini : «Con Germania obiettivi comuni. Meno sbarchi - meno morti - meno immigrati» : È iniziato con toni felpati il primo giorno degli incontri trilaterali tra i ministri degli Interni di Italia, Germania e Austria. Ma parla di un «asse italo tedesco» Matteo Salvini....

Migranti : Salvini - percorso con Germania - meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

C’è stata un’esplosione in un palazzo di Wuppertal - in Germania : ci sono almeno 25 feriti : C’è stata un’esplosione in un palazzo residenziale di Wuppertal, in Germania: secondo le prime informazioni almeno 25 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. La polizia ha detto che potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie e The post C’è stata un’esplosione in un palazzo di Wuppertal, in Germania: ci sono almeno 25 feriti appeared first on Il Post.

Sparatoria in Germania - almeno due morti : già fermato il killer : Sparatoria in Germania, almeno due morti: già fermato il killer Sparatoria in Germania, almeno due morti: già fermato il killer Continua a leggere L'articolo Sparatoria in Germania, almeno due morti: già fermato il killer proviene da NewsGo.