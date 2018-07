Gemma Galgani chiude definitivamente con Giorgio Manetti e non lo rivuole a Uomini e donne

Giorgio Manetti ritorna?/ Uomini e donne - il botta e risposta di Gemma Galgani su Instagram (Trono Over) : Uomini e donne, anticipazioni trono over: Giorgio Manetti e Sossio Aruta al passo d'addio? Destino diverso per i due cavalieri in vista della prossima stagione.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Gemma Galgani : vi racconto il mio passato da moglie! : Gemma Galgani, protagonista indiscussa di Uomini e Donne Over, sempre restia nel raccontare la sua vita privata, svela in un’intervista alcuni dettagli inediti di quando era sposata! Sentite che cosa ha confidato! Gemma Galgani, divenuta famosa al mondo dello showbiz per aver partecipato a Uomini e Donne Over, ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale “Magazine Uomini e Donne” il suo passato da donna sposata. ...

Gemma Galgani ha trovato l’amore dopo Uomini e Donne? La FOTO : Uomini e Donne: Gemma Galgani ironizza sulla sua vita sentimentale Gemma Galgani continua a ironizzare sulla sua vita sentimentale. La dama di Torino che da sette anni è ormai protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha postato su Instagram una FOTO in cui abbraccia un manichino, visibile a destra. La 68enne ha commentato lo scatto con queste parole: “Cerco i saldi e trovo una sorpresa, finalmente una gioia. Presi per mano ...

Gemma Galgani / "Ida e Riccardo? Non so se siano fatti l'uno per l'altra - ma..." (Temptation Island 2018) : A una settimana dalla sua avventura a Temptation Island 2018, Gemma Galgani ha fatto il punto della situazione sbilanciando sul rapporto che lega Ida e Riccardo.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani ha chiesto l'allontanamento di Giorgio? : Giorgio Manetti sarà presente nella nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda al termine della pausa estiva?E' il domandone che si stanno ponendo tutti gli appassionati della versione senior del celebre programma pomeridiano di Canale 5.prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma Galgani ha chiesto l'allontanamento di Giorgio? pubblicato su Gossipblog.it 22 luglio 2018 ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani fa tendenza : ecco i segreti dei suoi outfit! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani è amatissima anche per i suoi look, simbolo di eleganza. ecco tutti i segreti della nota dama(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island - Gemma Galgani a Ida e Riccardo 'Non perdetevi' e invita entrambi a riflettere : Gemma Galgani affida alle pagine di Uomini e Donne Magazine i suoi pensieri riguardo la coppia Ida e Riccardo dopo la messa in onda della seconda puntata. La dama torinese ha voluto ampliare il ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani arriva al cinema : "È stata notata da un famoso regista italiano" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani prossimamente al cinema! Il settimanale Vero lancia l'indiscrezione: "Un regista italiano l'ha notata e..."(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Gemma Galgani e Tina Cipollari alleate contro Giorgio Manetti / Lui vuole tornare a Uomini e Donne ma... : Gemma Galgani e Tina Cipollari alleate contro Giorgio Manetti? Il cavaliere avrebbe deciso di tornare a Uomini e Donne ma le due dame si oppongono a questo ritorno...(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Temptation Island - Gemma Galgani lancia un appello a Ida Platano e Riccardo Guarnieri : 'Non perdetevi' : Gemma Galgani corre in aiuto della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due, che si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne, stanno insieme da sette mesi e si sono messi ...

Temptation Island - Gemma Galgani lancia un appello a Ida Platano e Riccardo Guarnieri : «Non perdetevi» : Gemma Galgani corre in aiuto della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri . I due, che si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne, stanno insieme da sette mesi e si sono messi ...

Gemma Galgani : vi racconto il mio passato da moglie! : Gemma Galgani, protagonista indiscussa di Uomini e Donne Over, sempre restia nel raccontare la sua vita privata, svela in un’intervista alcuni dettagli inediti di quando era sposata! Sentite che cosa ha confidato! Gemma Galgani, divenuta famosa al mondo dello showbiz per aver partecipato a Uomini e Donne Over, ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale “Magazine Uomini e Donne” il suo passato da donna sposata. ...

Temptation Island 2018 - Gemma Galgani : "Ida e Riccardo? Non so se siano fatti l'uno per l'altra" : Nel secondo appuntamento di Temptation Island, l'attenzione si è spostata in particolar modo su Ida e Riccardo, al centro di una bufera e di un rapporto in bilico per la troppa gelosia manifestata sia da una parte che dall'altra. E dire che Riccardo nel video di presentazione affermò che l'esperienza serviva soprattutto per spegnere la gelosia di Ida.Per attenuare le sofferenze della Bresciana, è arrivata una mano d'aiuto esterna e non ...

Uomini e donne over - Giorgio Manetti vuole tornare : la reazione furiosa di Gemma Galgani e Tina Cipollari : Su Uomini e donne di Maria De Filippi sta per abbattersi un nuovo temporale. Lo storico corteggiatore Giorgio Manetti avrebbe intenzione di rituffarsi nel programma di Canale 5, secondo un'...