Gemitaiz | il tour nei club si arricchisce di nuove date

Biglietti in prevendita per il tour di Gemitaiz - al via a Bologna dal 10 novembre : Il tour di Gemitaiz è finalmente ufficiale. Il rapper è pronto per portare sul palco Davide, suo ultimo disco di inediti, che ha voluto intitolare Paradise Lost Club tour. Le date nelle quali porterà in giro la sua musica sono per il momento 8, con prima data fissata all'Estragon di Bologna per il 10 novembre. L'ultimo appuntamento è invece quello dell'8 dicembre al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena. Il rapper è ora impegnato ...