Gb | bimbo di 3 anni sfregiato con acido | tra accusati anche il padre

Giovanni Brusca - no domiciliari/ Killer di Falcone sciolse bimbo in acido. Cassazione “Collaborare non basta" : Giovanni Brusca, domiciliari negati, la Cassazione: “Collaborare non basta”. Rimane in carcere l’assassino di Giovanni Falcone, che sconterà una pena fino al 2022(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:56:00 GMT)

Inghilterra - acido in faccia a bimbo di 3 anni : Sabato scorso a Worcester, in Inghilterra, è avvenuto un fatto sconcertante: un bambino di soli 3 anni è stato ferito intenzionalmente al volto con dell'acido. Il brutale gesto è avvenuto all'interno di un negozio, l'Home Bargains store, nella zona di Tallow Hill. Il bambino ha riportato gravi ustioni al volto e ad un braccio. Oggi è stato dimesso dall'ospedale, dove dovrà continuare a recarsi per sottoporsi alle cure per limitare i danni a ...

Texas - bimbo di 3 anni lasciato in scuolabus muore sotto sole cocente : Drammatica morte per un bambino di soli 3 anni, dimenticato e chiuso all'interno di uno scuolabus dopo una gita a cui aveva partecipato con la Discovering Me Academy, un centro di apprendimento ...

Nuoro - bimbo di quattro anni rischia di annegare in piscina : Solo una decina di giorni fa c'è stato il tragico fatto di cronaca a Sperlonga, il Comune in provincia di Latina. Una bambina di 13 anni di Frosinone è stata risucchiata da un bocchettone di ...

Aosta : bimbo di 4 anni cade dal balcone - grave : Un bimbo di 4 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: è caduto dal balcone al primo piano dell’abitazione di famiglia a Quart (Aosta) mentre giocava con la sorellina. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e ora è intubato, ricoverato in prognosi riservata. L'articolo Aosta: bimbo di 4 anni cade dal balcone, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Gb : bimbo di 3 anni attaccato con acido : 18.42 Un bimbo di 3 anni è rimasto gravemente ustionato ieri in seguito a un attacco "deliberato" con l'acido in un centro commerciale di Worcester. Lo rende noto l'Independent citando la polizia. L'attacco è avvenuto nel primo pomeriggio. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale con ustioni alle braccia e al volto. Un 39enne è stato arrestato. La polizia di West Mercia ha diffuso immagini di 3 uomini con i quali vorrebbe parlare perché ...

Gb - attacco con l'acido a Worcester : ustionato un bimbo di tre anni : La polizia inglese ha arrestato un uomo dopo che un bambino di tre anni è stato gravemente ferito in un sospetto attacco con l'acido in Inghilterra, a Worcester. Il bimbo, con gravi ustioni in viso e al braccio, è stato portato in ospedale. La polizia crede che sia stato deliberatamente preso di mira. Un uomo di 39 anni di Wolverhampton è stato arrestato con l'accusa di cospirazione per aver commesso gravi lesioni personali ed è rimasto in ...

Agguato a Seminara. Ucciso Giuseppe Fabio Gioffre’ - ferito bimbo di 10 anni : Un efferato Agguato nel Reggino è costato la vita al pregiudicato Giuseppe Fabio Gioffre’, 39 anni, presunto esponente dell’omonima cosca

'Ndrangheta - membro di una cosca ucciso in un agguato : colpito bimbo di 10 anni : Un uomo è morto e un bambino è rimasto ferito non in maniera grave in un regolamento di conti riconducibile alla 'Ndrangheta. Giuseppe Fabio Gioffrè, pregiudicato di 39 anni,...

Agguato di 'ndrangheta : ucciso pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : SEMINARA, Reggio Calabria, - Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, é stato ucciso in un Agguato in un terreno di sua proprietà in ...