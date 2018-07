Gas radon | i geologi | è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo | Lazio e

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Si è svolta oggi, 26 luglio 2018, alle ore 12:00, presso il Senato della Repubblica, la conferenza stampa “rischioco dalla terra un pericolo invisibile per la salute: quanti lo conoscono?”, organizzata su iniziativa del Senatore Francesco Bruzzone, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei, la quale anticipa la presentazione del Convegno nazionale che avrà luogo il prossimo 26 ottobre. Prendendo in considerazione la Regione, l’ultimo studio dell’Arpaha evidenziato che le province con una maggiore concentrazione di gassono quelle di Viterbo e Frosinone. Ilè un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio, si trova in natura in piccole quantità nel suolo e nelle rocce, è incolore, insapore e inodore. “Il Consiglio Nazionale deivuole porre l’attenzione su un tema poco trattato dai media ma che ...