Games With Gold | annunciati ufficialmente i giochi di agosto 2018

Giochi gratis di agosto per Xbox One : le previsioni sui Games With Gold : I Games With Gold di agosto 2018 avranno novità interessanti anche per i titoli destinati a Xbox One. Dopo le previsioni sui Giochi gratis del PlayStation Plus è giunto il momento di svelare tutte le indiscrezioni legate ai Giochi gratuiti per Xbox One che potrebbero essere inseriti tra i Games With Gold di agosto. I primi rumor sono state pubblicati dal portale Gearnuke, che ha così reso noto quella che potrebbe essere la lista con alcuni ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di luglio 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di luglio 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assault Android Cactus Quando vai a batterie, ogni secondo è prezioso! Assault Android Cactus è uno shooter a due stick in stile arcade ambientato in un vivace universo fantascientifico. Junior Constable Cactus risponde a una chiamata di ...

Microsoft annuncia i Games With Gold di luglio : Microsoft ha appena rivelato quali saranno i Games with Gold di luglio, che includono come di consueto due videogiochi per Xbox One e due per Xbox 360, che saranno istantaneamente disponibili sulla console ammiraglia Microsoft grazie alla retrocompatibilità.Ecco di seguito la lista dei titoli gratuiti di luglio per tutti gli abbonati al servizio Gold:Xbox One:Read more…

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di giugno 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di giugno 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assassin’s Creed® Chronicles: Russia Assassin’s Creed® Chronicles: Russia è il terzo episodio della trilogia di Assassin’s Creed® Chronicles. Pur restando fedele ai canoni della serie, Chronicles trasporta Assassin’s ...

