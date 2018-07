GameMill Entertainment annuncia Nickelodeon Kart Racers

gamerbrain

(Di giovedì 26 luglio 2018)ufficialmente, un racing game multiplayer con gli iconici personaggi dell’universo, previsto su PS4, Xbox One e Nintendo Switch per il 23 Ottobre al costo di 39,99€sfreccerà a Ottobre su Consoleci permetterà di vestire i panni di personaggi come Spongebob, Patrick, Sandy da Spongebob SquarePants, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Donatello da Teenage Mutant Ninja Turtles, Arnold e Helga da Hey Arnold, Angelica, Tommy e Reptar da Rugrats. Caratteristiche principali 12 differenti personaggi provenienti da SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles, Hey Arnold!, Rugrats 24 differenti tracciati tra cui Bikini Bottom, NYC sewers, Tommy Pickle’s house, Arnold’s school Co-operativa locale e ...