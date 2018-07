Game of Thrones | l’ottava stagione arriva nella prima metà del 2019

L’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda nella prima metà del 2019 : Casey Bloys, il capo della programmazione del network americano HBO, ha detto che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, la popolare serie tv fantasy, andrà in onda nella prima metà del 2019. Non ci sono indicazioni più precise sul giorno The post L’ottava e ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda nella prima metà del 2019 appeared first on Il Post.

Game of Thrones 8 - l'ultima stagione in onda "nella prima metà del 2019" : Chi si aspettava qualche informazione in più sull'ultima stagione di Game of Thrones al panel del Television Critics Association press tour, sarà rimasto deluso. Il presidente della Hbo, Casey Bloys, non ha infatti rivelato nessun dettaglio sull'ottava stagione della serie tv, la cui settima stagione è andata in onda ormai un anno fa."Non dirò cosa bisogna aspettarsi dall'ultima stagione, se non che è grandiosa", ha commentato. Nessun ...

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Emmy Awards 2018 : «Game of Thrones» guida le nomination : L’anno scorso non ha potuto partecipare. Ma Game of Thrones è rientrato in gioco e guida la corsa agli Emmy Awards 2018 con 22 nomination, inclusa quella di miglior serie drammatica. I candidati sono stati annunciati giovedì 12 luglio dagli attori Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) e Ryan Eggold (The Blacklist, New Amsterdam). La novità, però, è che Netflix soffia il primo posto a Hbo: 112 nomination contro 108. È la prima volta in ...

Come potrebbero essere le scarpe Adidas ispirate a Game of Thrones : Ai piedi, la forza dei draghi. O, per chi preferisce, quella dei metalupi. Il portale Yeezy Mafia, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato le immagini di quella che potrebbe essere una fantomatica collezione di sneaker Adidas per Game of Thrones: una serie di Adidas Ultra Boost immaginate con colori e stili ispirati alle diverse casate della celebre serie tv. Ecco allora una scarpa dalle tinte cupe per i fan degli Stark, che avanza ...

Game of Thrones - Arya Stark finisce le riprese e spoilera il finale? : Dopo la pausa legata al matrimonio di Jon Snow, o meglio del suo interprete Kit Harington, sono ricominciate le riprese dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. La serie dei record di Hbo tornerà nel 2019 con il suo ultimo ciclo di episodi e in queste settimane sta arrivando a conclusione il processo produttivo. Ne dà conferma Maisie Williams, la giovane attrice che dà il volto all’agguerrita Arya Stark. goodbye ...

«Game of Thrones» e quella foto di Arya su Instagram (Spoiler) : Da quando sono finite le riprese dell’ultima stagione di Game of Thrones, i protagonisti strepitano, quasi incapaci di resistere alla tentazione di anticipare qualcosa sull’epilogo più atteso della tv. Così, dopo Sophie Turner che annuncia il destino che attenderà diversi personaggi iconici, è il turno di Maisie Williams, che sceglie il proprio profilo Instagram per lanciare un messaggio inequivocabile. *** ATTENZIONE SPOILER ...

Game of Thrones 8 - le rivelazioni di Sophie Turner alias Sansa Stark : Continuano a trapelare indiscrezioni sull’ottava ed ultima stagione di Game of Thrones 8 – Il Trono di Spade 8: ecco le parole di Sophie Turner L’attesa è sempre più spasmodica per Game of Thrones 8, l’ottava ed ultima stagione della serie fantasy che si preannuncia la più sanguinosa di sempre. Dopo le dichiarazioni di Emilia Clarke e Kit Harington, ecco le rivelazioni di Sophie Turner alias Sansa Stark. Game of Thrones 8 ...

«Game of Thrones 8» - Sophie Turner : «Moriranno tantissimi personaggi» : Sophie Turner ne è certa: saranno pochissimi i personaggi risparmiati nell’ultima stagione di Game of Thrones, dramma della HBO, epopea dei Sette Regni, conquista forsennata del trono di spade e legioni di eserciti. In un’intervista a Gold Derby l’interprete di Sansa Stark, che ha recentemente sfoggiato un look completamente nuovo, parla della grande battaglia che vedrà coinvolte le casate, gli schieramenti, gli ...

Game OF THRONES : Jaime Lannister e la scena finale : Le riprese dell'ottava stagione di GAME of THRONES si stanno concludendo e molti attori hanno già finito di girare le loro scene. Nikolaj Coster-Waldau è uno di loro. In una nuova intervista con Variety, condivide i suoi sentimenti per l'ultima stagione, e cosa vuol dire addio. Quando gli viene chiesto se conosce il finale della serie, Coster-Waldau ammette solo di aver avuto "una tale miscela di sentimenti" al riguardo . "Ero eccitato. Ho ...

Game of Thrones - le foto delle nozze fra Jon Snow e Ygritte : Lui è il nuovo sovrano del Nord, tutto intento nella sua lotta per salvare i Sette regni dalla minaccia degli Estranei, lei invece è (o, meglio, era) una delle più agguerrite donne dei Bruti: impossibile immaginare una coppia più improbabile, eppure, quella fra Jon Snow e Ygritte, oltre a essere durata qualche stagione all’interno di Game of Thrones, si è consolidata anche al di fuori del set. Tanto che lo scorso 23 giugno i due attori che ...

Nozze in casa "Game of Thrones" : Kit Harington e Rose Leslie si sposano : La storia d'amore tra Jon Snow e Ygritte, personaggi della seguitissima serie tv "Game of Thrones", è diventata realtà: i due attori Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati in Scozia stupendo decine di fan che avevano sognato seguendo le loro vicissitudini.Il matrimonio si è tenuto in un castello scozzese del 12esimo secolo di proprietà della famiglia di Rose Leslie nella contea di Aberdeenshire. La cerimonia ...

Game of Thrones - Jon Snow e Ygritte (Kit Harington e Rose Leslie) si sono sposati (nella realtà) [FOTO] : Con la loro storia d’amore, nata oltre la Barriera, hanno incantato i fan di mezzo mondo. Ma la durezza della serie fantasy Game of Thrones, tratta dai libri di George R. R. Martin, non ha concesso loro un lieto fine. Lei, la bruta Ygritte “baciata dal fuoco”, viene ferita mortalmente da una freccia durante l’assalto al Castello nero. Lui, il legittimo erede al Trono di spade Jon Snow, la vede morire fra le sue ...

