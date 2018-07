G I Joe La Nascita dei Cobra film stasera in tv 26 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di giovedì 26 luglio 2018) G.I. Joe Ladeiè ilin tv giovedì 26in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Stephen Sommers ha come protagonisti Dennis Quaid e Channing Tatum. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV G.I. Joe Ladeiin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: G.I. Joe: The Rise ofDATA USCITA: 11 settembre 2009 GENERE: Azione, Avventura ANNO: 2009 REGIA: Stephen Sommers CAST: Dennis Quaid, Channing Tatum, Sienna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Marlon Wayans, Rachel Nichols, Ray Park DURATA: 118 Minuti G.I. Joe Ladeiin tv:Siamo in un prossimo futuro. G.I. Joe (Global Integrated Joint Operating Entity) è una task force internazionale anti-terrorismo con sede a New York che deve lottare contro ...