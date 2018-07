Furgone finisce fuori strada e prende fuoco | conducente in ospedale

Roma - donna si lancia dal cavalcavia della Cassia bis e finisce su un Furgone : Una donna , stamani, si è suicidata lancia ndosi da un cavalcavia sulla Cassia bis, a Roma . Dopo un volo di qualche metro, la suicida è finita su un furgone ed è stata sbalzata nella corsia opposta. Il conducente del mezzo è uscito fuori strada ed è rimasto ferito. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nei pressi di Castel de' Ceveri, zona a nord della Capitale. L'autista del furgone è stato estratto dalle lamiere dai ...

