Funghi shiitake | ricette e prezzo

(Di giovedì 26 luglio 2018), arrivano dall'Oriente con il nome scientifico di Lentinus Edodes, e non sono una novità. Erano infatti noti e utilizzati già all'epoca dell'Antica Cina, prima che il riso spopolasse, ed era apprezzato parecchio tanti che in Giappone era ed è chiamato anche "elisir di lunga vita". Vediamo quali sono le sue reali caratteristiche e se merita questo nomignolo o è soltanto in modo di dire, una leggenda metropolitana.