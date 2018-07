Funerali privati per Sergio Marchionne

Addio a Marchionne : i Funerali saranno privati : Ha sempre scelto la riservatezza, e anche il suo Addio sarà discreto. Sergio Marchionne verrà salutato con una cerimonia strettamente privata, di cui non si conoscono i dettagli. Il suo corpo sarà probabilmente cremato, ma non si sa né quando né dove. Secondo La Stampa, è probabile che il funerale dell’amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles si svolgerà in America o in Canada, magari a Toronto, dove è seppellita la mamma. Ma non è ...

