Funerali privati per Sergio Marchionne

Solo Funerali privati E forse riposerà nella terra dove è nato : Sergio Marchionne si è arreso. È stato John Elkann, presidente di Exor, la holding di casa Agnelli che controlla Fca e Ferrari, a comunicare il decesso dell'ex ad del Lingotto e dell'ex presidente del Cavallino. Il comunicato è arrivato nelle redazioni alle 11 e 39 di ieri mattina. "È accaduto, purtroppo - scrive Elkann - quello che temevamo, Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato". La morte è avvenuta all'Ospedale universitario di Zurigo, dove ...

