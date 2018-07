Fumo e fuoco dal chiosco dei cocomeri Pompieri e polizia sul lungomare FOTO VIDEO

Napoli - in fiamme rifiuti al centro dell'area ex Nato di Poggioreale : Fumo e vigili del fuoco : Iniziano ad essere sempre più frequenti, nel corso della stagione calda, gli incendi ed i roghi appiccati tra Napoli e la provincia. L'ultimo nell'area di Poggioreale proprio accanto alla zona del ...

Motore va a fuoco - Fumo in cabina : paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : di Simone Pierini Lunghi momenti di paura su un volo e asyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un ...

Camion prende fuoco mentre cammina : panico e Fumo nero in strada : Momenti di paura a Castel Madama, alle porte di Roma. Un Camion ha preso fuoco mentre transitava su Via Roma, poco dopo le ore 14. Pochi...

Roma - rifiuti a fuoco nel campo rom di Monte Mario : nube di Fumo e paura : Ancora un incendio al campo rom di Monte Mario. Ancora rifiuti bruciati con una grossa nube nere che si è alzata dalla baraccolpoli. Dalle ore 22 in via Sebastiano Vinci, tre squadre dei vigili del ...

Roma - autobus a fuoco vicino al Vaticano : Fumo e fiamme in strada - circolazione in tilt : Un autobus è andato a fuoco in pieno centro a Roma, a piazza Pio XI, strada a due passi dal Vaticano. Un’alta coltre di fumo ha mandato in tilt la circolazione lungo le strade che costeggiano la piazza, con le fiamme che hanno avvolto l’automezzo destando sorpresa e paura tra i passanti e gli automobilisti. L'articolo Roma, autobus a fuoco vicino al Vaticano: fumo e fiamme in strada, circolazione in tilt proviene da Il Fatto ...

Loano : Fumo da un carage - intervento dei vigili del fuoco : fumo da un garage sito sull'Aurelia a Loano. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato il fumo nero uscire dalla saracinesca. sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco che ...