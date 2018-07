Fs | Mazzoncini | in questo triennio i migliori bilanci di sempre3

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – “Fs – dice– è oggi il primo operatore in Italia e in Grecia, il secondo in Germania, il terzo in Olanda ed è già attivo in Uk, Francia e Svizzera e ha guidato, con il mio personale impegno, l’Uic, l’associazione mondiale delle ferrovie. è cresciuta l’ingegneria in Italferr e il mondo digitale con il lancio della piattaforma Nugo”.“Tutto ciò è stato possibile – sottolinea– grazie ad un grande board, che ha tra l’altro rafforzato tutti i presidi di governance per assicurare trasparenza e integrità alla gestione aziendale, un grande team di manager impegnati e preparati e alla grandissima famiglia dei ferrovieri, autentico patrimonio del Paese che ringrazio di cuore per il quotidiano impegno e per la straordinaria accoglienza che mi hanno riservato. Ora – conclude – mi ...