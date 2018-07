Fs : fonti Mit - cda decade per mancata osservanza clausola etica statuto : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La decadenza del consiglio di amministrazione di Fs, stabilita nei termini propri di una legge dello Stato, deriva dalla mancata osservanza di una precisa clausola etica dello statuto in relazione alla posizione dell’amministratore delegato”. E’ quanto puntualizzano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo Fs: fonti Mit, cda decade per mancata osservanza ...

Migranti : Palazzotto - Toninelli smentisca ‘fonti Mit’ o si dimetta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Se fosse vero che in governo Italiano non è in grado di sapere quali imbarcazioni si muovono a 80 miglia dalla costa italiana in un tratto di mare dove sono attive ben 3 missioni navali a cui partecipa la Marina Militare Italiana sarebbe un fatto gravissimo”. Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali da bordo della nave Astral/OpenArms, replicando alle fonti del Mit sulla questione.“Che ...

Migranti : Palazzotto - Toninelli smentisca ‘fonti Mit’ o si dimetta : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Se fosse vero che in governo Italiano non è in grado di sapere quali imbarcazioni si muovono a 80 miglia dalla costa italiana in un tratto di mare dove sono attive ben 3 missioni navali a cui partecipa la Marina Militare Italiana sarebbe un fatto gravissimo”. Lo afferma Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali da bordo della nave Astral/OpenArms, replicando alle fonti del Mit sulla ...

Migranti : fonti Mit - non disponibili tracciati motovedette libiche : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sui sistemi di monitoraggio delle Capitanerie di Porto- Guardia Costiera non sono disponibili i tracciati delle motovedette libiche. E’ quanto riferiscono fonti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'articolo Migranti: fonti Mit, non disponibili tracciati motovedette libiche sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti - fonti Mit : la nave Diciotti sta attraccando a Trapani : "La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Proseguono gli accertamenti volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del ...