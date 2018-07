Frasier | Kelsey Grammer al lavoro per realizzare il reboot

blogo

(Di giovedì 26 luglio 2018) Lo psicologo Fraiser Crane potrebbe presto tornare di nuovo in tv. Nell'epoca d'oro dei revival, dei, dei remake di serie tv del passato, in cui a muovere l'industria televisiva è il ricordo del passato più la spinta verso il futuro, lo spirito sarcastico e le battute taglienti dipotrebbero trovare un nuovo spazio.Probabilmente in Italia il suo ritorno non susciterà lo stesso clamore e interesse di altri progetti annunciati come Buffy, in arrivo come Streghe o già trasmessi come Will & Grace o Pappa e Ciccia - Roseanne (ancora inedito in Italia e durato una sola stagione, dando però vita ad una sorta di spinoff).è una serie tv poco conosciuta trasmessa nel nostro paese, per lo più sui canali satellitari da Tele+ allo scomparso Jimmy.