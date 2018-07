Francoforte | in forte denaro Porsche

Francoforte : Hugo Boss scende verso 76 - 14 Euro : Pressione sulla casa di moda tedesca , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,01%. L'andamento di Hugo Boss nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

Francoforte : risultato negativo per Porsche : Pressione sul colosso tedesco delle auto sportive , che tratta con una perdita dell'1,89%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Daimler - quotazioni in picchiata a Francoforte : Pressione sul produttore della Mercedes , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,04%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Francoforte : mette il turbo Porsche : Brilla il colosso tedesco delle auto sportive , che passa di mano con un aumento del 3,74%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Porsche più ...

Francoforte : scatto rialzista per Commerzbank : Prepotente rialzo per la banca tedesca , che mostra una salita bruciante del 2,56% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Commerzbank evidenzia un andamento più ...

Francoforte : sell-off per Daimler : Aggressivo avvitamento per il produttore della Mercedes , che tratta in perdita del 2,93% sui valori precedenti. L'andamento di Daimler nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Francoforte : le vendite travolgono Porsche : Ribasso scomposto per il colosso tedesco delle auto sportive , che esibisce una perdita secca del 3,26% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Francoforte : nella bufera Suedzucker : Aggressivo avvitamento per Suedzucker , che tratta in perdita del 2,66% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Suedzucker mantiene ...

Francoforte : sviluppi positivi per Porsche : Prepotente rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive , che mostra una salita bruciante del 3,07% sui valori precedenti. Il trend di Porsche mostra un andamento in sintonia con quello del World ...

Francoforte : i venditori si accaniscono su Adidas : A picco il produttore di calzature sportive , che presenta un pessimo -2,49%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adidas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Ryanair - calo pressione su volo : atterraggio d'emergenza a Francoforte - : L'aereo era partito la sera del 13 luglio da Dublino ed era diretto in Croazia. Alla base del cambio di rotta, la depressurizzazione della cabina. C'erano 189 persone a bordo e 33 sono state portate ...

Francoforte : balza in avanti Prosiebensat.1 : balza in avanti Prosiebensat.1 , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento,...

Francoforte : rally per Gerresheimer : Brilla la società di packaging , che passa di mano con un aumento del 10,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gerresheimer più pronunciata ...

Le Borse europee chiudono in netto calo - Francoforte -1 - 53% : Milano, 11 lug., askanews, - Chiusure in netto calo per le principali Borse europee, con anche Wall Street intonata al ribasso, preoccupate dalla prospettiva di un nuovo acuirsi della guerra dei dazi ...