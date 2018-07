Francia | volo Parigi-Pechino costretto a tornare indietro per “allarme terrorismo”

Pallavolo – Europei Under 20 Maschili - domani l’esordio dell’Italia contro la Francia : domani alle ore 20, infatti, la Nazionale maschile Under 20 farà il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk Ultimo giorno di preparazione in vista dei Campionati Europei Under 20 Maschili per gli azzurrini di Monica Cresta. domani alle ore 20, infatti, Recine e compagni faranno il proprio esordio ufficiale contro la Francia a Kortrijk. La rassegna continentale quest’anno si svolgerà dal 14 al 22 luglio in Belgio e Olanda e ...