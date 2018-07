Francia | sotto attese la spesa per i consumi

Francia - picchiò un manifestante : collaboratore di Macron sotto inchiesta : Francia, picchiò un manifestante: collaboratore di Macron sotto inchiesta Francia, picchiò un manifestante: collaboratore di Macron sotto inchiesta Continua a leggere L'articolo Francia, picchiò un manifestante: collaboratore di Macron sotto inchiesta proviene da NewsGo.

Google porta la sua rete sotto l’Atlantico - tra Stati Uniti e Francia : Google si prepara a costruire il primo cavo transatlantico proprietà esclusiva di una società che non sia di telecomunicazioni. Questo è il progetto Dunant (Henry Dunant fu il primo destinatario del Nobel per la pace nel 1901) che dovrebbe vedere la luce nel 2020. Google aveva già collaborato con Facebook nel 2016 per l’infrastruttura digitale sottomarina di 8mila miglia che collega Los Angeles e Hong Kong mentre l’azienda di ...

Mondiali - Francia in Finale. Pogba : “non sottovaluteremo gli avversari” : “Due anni fa agli Europei abbiamo pensato che il più fosse fatto dopo aver battuto in semifinale la Germania. Pensavamo che contro il Portogallo avremmo vinto senza problemi. Adesso vi garantisco che non ripeteremo l’errore di sottovalutare i nostri avversari”. Nel ritiro della Francia parla Paul Pogba, che ricorda bene quanto successo a Euro 2016. La Francia era la squadra di casa, in finale trovò l’outsider ...

Francia - Pogba : 'L'Europeo è servito - stavolta non sottovaluteremo la Croazia' : 'Due anni fa agli Europei abbiamo pensato che il più fosse fatto dopo aver battuto in semifinale la Germania. Pensavamo che contro il Portogallo avremmo vinto senza problemi. Adesso vi garantisco che ...

Francia - produzione industriale ancora in calo e sotto attese : Teleborsa, - Rimane in territorio negativo la produzione industriale francese. Nel mese di maggio, l'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato una discesa dello 0,2%, facendo comunque meglio di aprile quando c'era stato un calo inaspettato dello 0,5% . Il dato, comunicato dall'Ufficio di statistica nazionale, ...

Francia-Belgio - la conferenza stampa della vigilia. Martinez : “Opportunità unica”. Deschamps : “Red Devils da non sottovalutare”” : Giornata di vigilia per Francia e Belgio che domani si affronteranno nella semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre vanno a caccia di un posto nell’atto conclusivo di Mosca dove incroceranno poi la vincente di Croazia-Inghilterra. I Galletti sono i favoriti della vigilia ma i Red Devils hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco dopo aver eliminato il Brasile: entrambe le formazioni possono davvero sognare di ...

Mondiali 2018 : borsino delle semifinaliste. Francia favorita - Belgio e Inghilterra un gradino sotto : delle 32 nazionali partite per giocare i Mondiali di calcio 2018 in Russia ne sono rimaste solo quattro: Belgio, Francia, Inghilterra e Croazia. Tutte squadre europee, sono arrivate a questo punto della competizione con merito e dopo aver dovuto eliminare delle corazzate che alla vigilia sembravano leggermente superiori a tutti. La Francia, dopo l’eliminazione del Brasile, è diventata automaticamente la favorita per la vittoria finale ma ...

Gp di Francia - terze libere sotto la pioggia - Bottas è il più veloce : Le Castellet, 23 giu. - , AdnKronos, - terze libere del Gp di Francia funestate dalla pioggia, scesa copiosa sul circuito di Le Castellet. A realizzare il miglior tempo il finlandese della Mercedes ...

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Lotta per la pole-position sotto la pioggia! Sarà una roulette! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Giornata caldissima al Paul Ricard di Le Castellet, si assegna l’ambita pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia: il Campione del Mondo ha messo in mostra un’eccezionale velocità durante le prove libere e sembra essere il grande ...

Francia - PIL confermato sotto attese : Teleborsa, - L'economia francese è cresciuta meno delle attese nel 1° trimestre dell'anno. Lo conferma il dato finale del PIL, che conferma la lettura preliminare. Secondo l'INSEE, l'ufficio statistico francese, che ...

Francia - PIL confermato sotto attese : L'economia francese è cresciuta meno delle attese nel 1° trimestre dell'anno. Lo conferma il dato finale del PIL, che conferma la lettura preliminare

Mondiali Russia 2018 - Deschamps “giustifica” la sua Francia sottotono : Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato della vittoria molto sofferta da parte della sua squadra contro l’Australia nell’esordio Mondiale “Non è stata per nulla facile ma vincere la prima partita è molto importante. E’ stata una gara molto complicata contro una squadra che ci ha dato filo da torcere”. Sono le parole del ct della Francia, Didier Deschamps, dopo la sofferta vittoria all’esordio ai ...

Due bimbe di 3 e 5 anni morte nel letto : sospetti sulla mamma - «forse li ha avvelenati». Francia sotto choc : Un giallo che sta sconvolgendo la Francia. Due bambine di 3 e 5 anni sono state trovate morte nel letto ieri sera in una caserma dei gendarmi a Limonest, una cittadina vicino a Lione: è...