Francia | conclusi i lavori della commissione di inchiesta dopo lo scandalo Lactalis

Mondiali 2018 : la Francia vola in Finale! I transalpini per la terza volta nella loro storia nell’atto conclusivo. Sono battibili? : La Francia centra il proprio obiettivo: in Finale mondiale per la terza volta nella loro storia, dopo il 1998 ed il 2006. Un successo pienamente meritato quello dei transalpini a San Pietroburgo contro il Belgio. L’1-0 firmato dalla rete di Samuel Umtiti è valso il trionfo ma il passivo tra le due compagini sarebbe potuto essere ben superiore se non ci fosse stato uno straordinario Thibaut Courtois ad opporsi ai calciatori di Didier ...