Francia chiede chiarimenti su accordo Ue-Usa

Ventimiglia - ‘border crossing’ alla frontiera tra Italia e Francia per chiedere il permesso di soggiorno europeo : “Siamo qui per mandare un messaggio forte contro le politiche disumane della ‘Fortezza Europa‘ e del governo di Salvini, che causano la morte di migliaia di persone nel deserto e nel Mediterraneo”. Si sono presentati in un centinaio di fronte alla polizia di frontiera schierata alla frontiera tra Italia e Francia di Ventimiglia. “Abbiamo voluto lanciare il corteo che domani attraverserà queste strade per chiedere un permesso di soggiorno ...

Francia chiede a Malta di accogliere la Lifeline. Valletta : ‘Possibile sbarco - ma solo se migranti redistribuiti in Ue’ : Si avvicina la svolta nel braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza i 234 migranti a bordo della Lifeline, la nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. Il presidente francese Emmanuel Macron, nel giorno della visita da Papa Francesco in Vaticano, fa pressing su La Valletta affinché apra i porti per la lave della ong. In mattinata, parlando proprio di un “possibile sbarco a ...

Migranti - la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi : “Tocca all’Italia” - Salvini : “Ministro ignorante” : Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, Salvini: “Ministro ignorante” Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, Salvini: “Ministro ignorante” Continua a leggere L'articolo Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, ...

Lifeline : "Chiederemo alla Francia di accoglierci". La Spagna - invece - non ha risposto : Axel Steier, portavoce dell'ong Lifeline, ha annunciato che la nave presenterà oggi formale richiesta di sbarco alla Francia. La nave è da 5 giorni in mare nei pressi di Malta, che ha già rifiutato di aprire i porti per accogliere i 234 migranti salvati in mare. Steier ha spiegato all'emittente francese Rtl l'intenzione della Ong: "Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord ... in Spagna o in Francia". Una richiesta ...

La nave della Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia | Parigi : "Tocca all'Italia farli sbarcare" : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Migranti - nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica : “Tocca all’Italia farli sbarcare” : Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica: “Tocca all’Italia farli sbarcare” Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica: “Tocca all’Italia farli sbarcare” Continua a leggere L'articolo Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica: “Tocca all’Italia farli sbarcare” proviene da ...

Lifeline - nave Ong chiede accoglienza Francia/ Migranti “rifiutati da tutti” : Governo Macron “spetta a Italia” : Lifeline, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 Migranti a bordo, "rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia". Ministro del Governo Macron, "spetta agli italiani" (Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:59:00 GMT)

La Lifeline chiede di attraccare in Francia : La nave della Ong senza approdo scrive al ministero degli Esteri e all’Unità di Crisi: «Aiutateci, il cibo sta finendo». Intanto il ministro degli Interni incontra il suo omologo libico Abdulsalam Ashour

L'odissea dei 300 migranti : la nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Nave Lifeline chiederà aiuto a Francia : 13.38 "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia... oggi chiederemo alla Francia di accoglierci": lo ha detto il rappresentante dell'ONG Lifeline che noleggia la Nave da giorni carica di migranti in attesa della possibilità di attraccare. Intervistato dalla radio francese Rtl, Axel Steier ha aggiunto: "Se non abbiamo risposta lasceremo Malta per andare verso il nord...Spagna o Francia".

Migranti - Salvini : hotspot nel sud della Libia ma Tripoli dice no. La nave Lifeline chiede di attraccare in Francia : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq...

Migranti - nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia : Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia Continua a leggere L'articolo Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia proviene da NewsGo.

Lifeline - ong chiederà accoglienza alla Francia : “Siamo stati rifiutati da Germania - Olanda e Italia” : L’odissea della nave Lifeline continua. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia … oggi chiederemo alla Francia di accoglierci” dice Axel Steier, portavoce della ong, alla radio francese RTL. L’imbarcazione ospita a bordo 350 migranti ed è in attesa della possibilità di attraccare. Non in Italia, né a Malta dopo le feroci polemiche tra i due governi e dopo il disconoscimento da parte de L’Aja che ha ...

Lifeline chiederà accoglienza alla Francia. Ancora bloccati in mare 230 migranti : "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemo alla Francia di accoglierci": lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ong Lifeline che noleggia la nave con a bordo oltre 230 migranti da giorni in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. "Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord... Spagna o Francia".L'ong tedesca venerdì ha scritto anche al ...