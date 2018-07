Fortnite domina il mercato digitale su console ma su PC PUBG fa meglio e League of

eurogamer

: Continua la sfida tra #Fortnite e #PUBG - Eurogamer_it : Continua la sfida tra #Fortnite e #PUBG -

(Di giovedì 26 luglio 2018) La sfida dei battle royale in attesa dell'arrivo dei pezzi da novanta come Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V è combattuta principalmente da due nomi che attualmente stanno in larga parte monopolizzando questo genere così giovane e popolare.La battaglia trae PlayerUnknown's Battlegrounds passa ovviamente anche attraverso le classifiche degli analisti e attraverso i dati sui guadagni. In questo caso ci concentriamo sulle classifiche riguardanti ildi giugno proposte da Superdata. Nel mese di giugno la spesa totale in ambitoè aumentata del 15%. I consumatori hanno speso, secondo le stime, $9,1 miliardi attraverso tutte le piattaforme, questo rispetto ai $7,9 miliardi di giugno 2017.Ma veniamo direttamente ai giochi: quali sono i titoli che hanno guadagnato di più nel mese di giugno? Sudominio diBattle Royale che supera pezzi ...