Formula 1 | Vettel ammette l' errore di Hockenheim e avvisa | ' Non ho bisogno di compassione'

Formula 1 - GP Ungheria - Vettel pronto al riscatto dopo la delusione di Hockenheim [VIDEO] : ... caratteristiche che premiano la SF71H di quest'anno, e farà in modo che il tedesco possa ricucire già prima della pausa estiva i diciassette punti che lo separano dal Campione del Mondo in carica ...

Sergio Marchionne - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...

Formula 1 - GP Germania. L'editoriale di Guido Meda : Vettel e quel piccolo particolare che la dice lunga : Immaginatevi di essere Vettel nella domenica del Gp di Germania . L'Hockenheim Ring fa letteralmente impressione per la quantità di pubblico che accoglie. Le tribune del Motodrom sono muraglioni ...

Formula 1 - GP Germania : rabbia e delusione ad Hockenheim per Vettel : Poteva essere il gran premio della gioia, si è trasformato con questo pesantissimo errore, in quello che potrebbe diventare un momento determinate e chiave pensando al campionato. Da leader della gara ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - reprimenda dopo l'investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:35 22 lug 18:20 22 lug LEWIS Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane ...

Formula 1 - disastro pioggia in Germania : Vettel finisce nella ghiaia - capolavoro Hamilton : Hamilton vince per la quarta volta il gran premio di Formula 1 ad Hockenheim per il Gp di Germania 2018. Un gran premio nel segno di Sebastian...

DIRETTA Formula 1 GP GERMANIA/ F1 streaming video SKY gara live : chance Vettel - Hamilton "teme" la Ferrari : Quando mancano 20 giri al termine del Gran Premio di GERMANIA ci sono due Ferrari al comando, ma tutto potrebbe cambiare con l'arrivo della pioggia! Al 26^ passaggio Vettel imbocca la via dei box per effettuare il cambio gomme, il tedesco non poteva tardare ulteriormente la sosta altrimenti ...