Formula 1 | Toro Rosso | James Key verso McLaren | sarà direttore tecnico

Incidente Stroll-Hartley/ Video Formula 1 : si “agganciano” e la Toro Rosso quasi decolla (Gp del Canada 2018) : Incidente Stroll-Hartley , Video Formula 1: errore o foratura per il pilota Williams? Il dubbio resta ma sta di fatto che il collega della Toro Rosso non sembra avere colpe (Gp del Canada )(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Incidente Leclerc Hartley/ Video Formula 1 - problemi ai freni per il monegasco : scontro fatale con Toro Rosso : Incidente Leclerc Hartley, Video Formula 1: il momegasco della Sauber tampona la Toro Rosso del Neozelandese per un guasto ai freni. Gp di Monaco 2018.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:22:00 GMT)