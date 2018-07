Formula 1 - La sfida Mondiale si sposta in Ungheria

quattroruote

(Di giovedì 26 luglio 2018) La1 è pronta per tornare in pista per il dodicesimo appuntamento del2018, il Gran Premio d'. Si corre sullo storico tracciato dell'Hungaroring, che sorge a pochi chilometri da Budapest: una gara particolarmente difficile che da trentadue anni a questa parte rappresenta il punto intermedio di ogni stagione.Lo scenario. Lo scorso weekend in Germania, abbiamo assistito allennesimo colpo di scena che ha portato nuovamente Lewis Hamilton al comando della classifica piloti. Sebastian Vettel ha ammesso di aver commesso un piccolo errore che però gli è costato caro: dopo essere scivolato sullasfalto reso viscido dalla pioggia, è finito contro le barriere e si è dovuto ritirare dalla corsa, lasciando via libera alla Mercedes del suo rivale di andare a vincere in scioltezza. Oggi Hamilton è al comando con 188 punti, mentre Vettel ha 17 punti di ritardo. Ma per tutta la ...