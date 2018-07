Formula 1 | GP Ungheria | la Ferrari a Budapest nel segno del presidente Marchionne

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo : 'Se voglio solo un anno di rinnovo con Red Bull. Magari poi la MotoGP' : Nel paddock del Mondiale di Formula 1 si continua a discutere del contratto di Daniel Ricciardo . La firma sembra ormai imminente, ma restano i dubbi sulla durata della nuova intesa tra l'australiano ...

Formula 1 - GP Ungheria. Hamilton : 'La vittoria in Germania uno stimolo. Investigazione? Rifarei tutto' : "Difficile isolare una vittoria più speciale rispetto alle altre. Quello in Germania è stato un weekend di cui vado fiero. Vorrei continuare a imparare dalle cose migliori di quel fine settimana e ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Ungheria 2018. Non c'è Raikkonen in segno di lutto per Marchionne : 12:31 26 lug Il Motorhome Ferrari a Budapest: bandiera a mezz'asta per Sergio Marchionne 12:29 26 lug CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTO IL PROGRAMMA DEL GP SU SKY SPORT F1, CANALE 206,

Formula 1 - GP Ungheria : Ferrari - bandiera a mezz'asta a Budapest per Sergio Marchionne : Sarà un weekend molto difficile per la Ferrari dopo la morte dell'ex amministratore delegato e presidente Sergio Marchionne . La Rossa, dopo i problemi di Vettel in Germania e il terzo posto di ...

Formula 1 - La sfida Mondiale si sposta in Ungheria : La Formula 1 è pronta per tornare in pista per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2018, il Gran Premio d'Ungheria. Si corre sullo storico tracciato dell'Hungaroring, che sorge a pochi chilometri da Budapest: una gara particolarmente difficile che da trentadue anni a questa parte rappresenta il punto intermedio di ogni stagione.Lo scenario. Lo scorso weekend in Germania, abbiamo assistito allennesimo colpo di scena che ha portato nuovamente ...