For Honor | dal 2 agosto arriva la stagione VII

Fortnite per Android : nuova lista ufficiale smartphone Huawei e Honor compatibili : L'uscita di Fortnite per Android si fa sempre più vicina, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. L'attesa in verità è anche snervante per milioni di utenti Android. Già Epic ha rilasciato una lista di dispositivi compatibili, ma oggi anche Huawei Germania ha rilasciato la sua ufficiale. La riportiamo di seguito: smartphone Huawei compatibili con Fortnite per Android Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Mate ...

For Honor raggiunge i 10 milioni di utenti registati : L'action multiplayer di Ubisoft, For Honor può aver avuto un lancio non troppo brillante (e aggiungiamoci anche qualche intoppo lungo il suo percorso) ma questo non gli ha impedito di diventare un successo per la compagnia, portando grandi risultati.Come riporta Gamingbolt, lo scorso febbraio Ubisoft ha riportato che il gioco vantava un'utenza (giocatori registrati) pari a 7.5 milioni, circa un milione di utenti attivi al giorno. Oggi questi ...

For Honor : Ubisoft annuncia l’aggiornamento Marching Fire : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato Marching Fire, un nuovo aggiornamento per For Honor. Marching Fire è il maggior aggiornamento di contenuti dopo il lancio del gioco e include la nuova fazione Wu Lin, una nuova modalità PvP 4v4, contenuti PvE illimitati e molto altro. L’aggiornamento sarà disponibile dal 16 ottobre per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, ...

Scarica Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows : Ecco come Scaricare Gratis For Honor Starter Edition per PC Windows entro il 18 Giugno 2018. Download Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows Download Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows Scarica Gratis For Honor Starter Edition per PC Windows con la nuova e fantastica promozione di Ubisoft, valida fino al 18 Giugno 2018. […]

E3 2018 : For Honor è disponibile gratuitamente su PC per una settimana : For Honor è stato tra i protagonisti dell'E3 2018 di Ubisoft e, a quanto pare, il supporto per il gioco rientra ancora tra i programmi della compagnia. Come segnala Destructoid, Ubisoft ha annunciato una nuova promozione che sicuramente accrescerà il numero di giocatori di For Honor.Per la prossima settimana, Ubisoft distribuirà gratuitamente la starter edition di For Honor su PC. Basta andare su questo sito e registrarsi. Il gioco si avvia ...

E3 2018 : Presentata la nuova espansione per For Honor - Marching Fire : A circa tre quarti della conferenza E3 di Ubisoft scende in pista For Honor con la sua espansione dedicata al regno dell'antica Cina.Il nuovo contenuto si chiama Marching Fire e come abbiamo detto prima strizzerà un occhio verso la cina, introdurrà infatti 4 nuovi letali combattenti cinesi. Come potete vedere dal video mostrato essi non presentano armature leggere ma che consentono una velocità e agilità impareggiabili. Tra le armi si notano ...

For Honor : nuovo guerriero in arrivo? : Quando Ubisoft pubblicò For Honor nel 2017 il combat system particolarmente tecnico fece un gran parlare di sè. Purtroppo il titolo non ha ottenuto il successo sperato a causa di problemi di bilanciamento, server non molto stabili e molti atri problemi minori.Ubisoft ha però continuato a lavorare duramente per migliorare il gioco sotto molti aspetti, introducendo eventi gratuiti, nuovi eroi e nuove mappe, una modalità addestramento ed il ...