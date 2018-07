Fontana sui figli di coppie gay ' Maternità surrogata è vietata | stop riconoscimenti'

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride - scontro Lega-M5s. Spadafora 'Non si torna indietro sui diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Scontro anche sui gay. Spadafora al Pride di Pompei : nessuno toccherà i diritti. Fontana : noi riconosciamo la famiglia della Costituzione : Più che il dissenso della Lega, più che i moniti del Vescovo e gli inviti arrivati dal Santuario hanno potuto, da un lato, la curiosità e la voglia di resistere. E così Pompei si è ritrovata piena di manifestanti colorati e piena di gente, assiepata lungo i marciapiedi, affacciata ai balconi per accogliere e veder sfilare il corteo del Gay Pride. Uomini, donne, bambini col naso all'insù a leggere i ...

Disabili - ministro Fontana incontra le associazioni e lancia “tavolo di confronto sui temi”. Ma non si parla di fondi : Il nuovo dicastero della Famiglia e della Disabilità ha aperto i suoi uffici in Largo Chigi a Roma e come prima cosa il ministro Lorenzo Fontana ha accettato di confrontarsi con una delegazione guidata dal presidente della Federazione tra le associazioni nazionale di persone con Disabilità (FAND), Franco Bettoni. Si tratta di uno dei primi atti del leghista, finito al centro delle polemiche per le sue posizioni pro life e per aver detto che le ...

Dopo le frasi sui gay - Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana - : "Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile", scrive il cantante su Instagram in italiano, inglese, spagnolo. E rilancia l'hashtag #gayfamily del Lazio Pride. Il neoministro di ...

Dopo le frasi sui gay - Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : Dopo le frasi sui gay, Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, scrive il cantante su Instagram in italiano, inglese, spagnolo. E rilancia l'hashtag #gayfamily del Lazio Pride. Il neoministro di Famiglia e disabilità aveva detto : “Famiglie arcobaleno non ...

Tiziano Ferro a Fontana dopo frasi sui gay : 'Mi basterebbe non sentirmi invisibile' : 'Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile'. Tiziano Ferro risponde così alle parole del ministro Fontana, il titolare del dicastero su famiglia e disabilità, che in un'...

