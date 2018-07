Fontana | Stop riconoscimento figli di coppie gay Maternità surrogata?

Fontana sui figli di coppie gay 'Maternità surrogata è vietata - stop riconoscimenti' : ROMA - stop al riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata. Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia ...

Lorenzo Fontana : "Stop al riconoscimento dei figli delle coppie gay" : "Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le ...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

