Fondi Lega | al Senato protesta del Pd contro Salvini Il ministro manda baci e fa foto

Fondi Lega - nuovo Riesame su sequestro 49 milioni fissato il 5 settembre : Il tribunale del Riesame di Genova ha fissato al prossimo 5 settembre l'udienza per discutere sul sequestro dei Fondi della Lega dopo il rinvio da parte della corte di Cassazione che, ad aprile, ha ...

Rimborspoli - condannati Cota e Molinari/ Piemonte - Fondi a consiglieri regionali : sentenza 'choc' per la Lega : Rimborsopoli Piemonte, condannati Roberto Cota e Riccardo Molinari della Lega: fondi a consiglieri regionali, tutti condannati 25 imputati.

Lega nel mirino dei pm Ora vogliono pignorare i Fondi delle sedi locali : ... non dovrebbero ricadere su di lui; invece in questo modo si azzera l'attività, quasi la vita di un movimento che, secondo gli ultimi sondaggi, è la prima forza politica del Paese. Una ferita, un ...

I Fondi della Lega e le norme garantiste : Lasciando da parte la richiesta di condanna in appello di Umberto Bossi a un anno e dieci mesi nel processo di Genova sui fondi della Lega, c’è da registrare ieri la decisione del tribunale del Riesame che ha stabilito che nella ricerca dei famosi 49 milioni è corretto sequestrare il denaro dei cont

Fondi Lega : Pg - 'confermare la confisca dei 49 milioni' : L'accusa: caos contabile organizzato deliberatamente. Chiesti 22 mesi per Bossi. Confermato sequestro somme a Lega Toscana -

Fondi Lega - l’accusa : sequestri validi anche in caso di prescrizione. E il Riesame dice ok al blocco dei conti regionali : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...

Fondi Lega - confermata la richiesta di confisca dei 49 milioni : “Caos organizzato deliberatamente” : Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto che venga confermata la confisca diretta di 49 milioni di euro alla Lega in merito all'inchiesta per la truffa ai danni dello Stato sui rimborsi del partito. Chiesta, inoltre, la condanna ad un anno e dieci mesi per l'ex segretario della Lega Nord Umberto Bossi.Continua a leggere

