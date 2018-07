Flat Tax | ministro Tria | sarà già nella prossima Legge di bilancio

Tria : 'Flat Tax già nella prossima legge di Bilancio' : ... per fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di governo e nel rispetto degli obiettivi di bilancio, ma anche per contrastare il rallentamento dell'economia'. In collaborazione con ...

L'addio a Marchionne e la Flat Tax graduale. Di cosa parlare stasera a cena : È morto a Zurigo Sergio Marchionne. Tra tanti ricordi proponiamo quelli scritti con giusta disposizione: Sul Foglio di oggi altri fatti avvenuti e documentati, per capire come Marchionne ha cambiato il destino del gruppo Fiat e poi Fca. Per la flat tax è allo studio un cronoprogramma gradual

Tria : "Flat tax" nella prossima manovra : 19.08 Parlare di pace fiscale non significa parlare di nuovi condoni, ma di "un fisco amico che favorisca l'estinzione dei debiti. Significa favorire il rientro dei debiti venendo incontro alle persone più in difficoltà". Così il ministro dell'Economia,Tria,alla Camera."Su 800mld di debiti solo 50 sono recuperabili", annuncia. "Sarà la legge di Bilancio a ridurre l'incertezza dei mercati e a mettere in sicurezza i risparmi degli ...

Pace fiscale - Tria : “Recupero possibile solo su 50 miliardi”. E su Flat Tax : “Avvio in prossima legge di bilancio” : Rispetto ai numeri sbandierati in campagna elettorale dalla Lega (650 miliardi, ndr), poi rilanciati in tempi di contratto di governo, è il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, fornisce sulla cosiddetta Pace fiscale numeri ben più cauti, rispondendo al Question time alla Camera: “In merito al magazzino si segnala che il valore contabile residuo dei crediti è molto alto e pari quasi a 800 miliardi, ma si stima che l’ammontare ...

Giovanni Tria : “Flat Tax nella prossima legge di bilancio e pace fiscale per aiutare chi è in difficoltà” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria annuncia che la flat tax verrà implementata già nella prossima legge di bilancio e che si procederà con la pace fiscale per aiutare "le persone più in difficoltà". Tria assicura inoltre che non verrà sforato il tetto del 3% nel rapporto tra deficit e Pil.Continua a leggere

'Faremo la Flat Tax e la riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Conte stoppa la Flat Tax Forza Italia non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

L'FMI boccia Flat Tax e reddito di cittadinanza e raccomanda l'estensione del Jobs Act a tutti i contratti stabili : Le misure fiscali e di spesa ipotizzate dal nuovo governo italiano non sembrano convincere del tutto il Fondo Monetario Internazionale. Come si legge nel rapporto articolo IV sull'Eurozona pubblicato dall'istituto di Washington, "in Italia il nuovo governo preferisce misure fiscali e di spesa che, se applicate nella loro interezza, provocherebbero una significativa espansione fiscale, in contrasto con la sostenibilità del debito". Secondo ...