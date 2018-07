Fisica | Fermilab | approvato il progetto Pip-II Proton Improvement Plan II

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il Fermi National Acceleratory Laboratory (), uno dei più importanti centri per ladelle particelle degli USA, ha registrato un importante traguardo. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha, infatti, formalmenteilPip-II (II) che prevede il potenziamento del sistema di acceleratori del laboratorio che saranno così in grado di generare un potentissimo fascio di neutrini. L’obiettivo di PIP-II è quello di produrre un fascio dii di oltre 1 megawatt, circa il 60 percento più alto rispetto ai complessi di acceleratori esistenti. IlPIP-II è un passo cruciale per la realizzazione del futuro esperimento DUNE che sarà realizzato nella struttura sperimentale a lunga distanza (LBNF) progettata dal. DUNE, a cui l’Italia partecipa in modo rilevante, rappresenterà il più grande esperimento ...