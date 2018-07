: #Fisco, chiesta rottamazione 4 mln atti - CyberNewsH24 : #Fisco, chiesta rottamazione 4 mln atti - TelevideoRai101 : Fisco, chiesta rottamazione 4 mln atti -

Sono oltre 4 milioni le cartelle per le quali i contribuenti hanno chiesto di aderire alla definizione agevolata, la cosiddettabis. Lo annuncia l'Agenzia delle EntrateRiscossione. Il 16% delle cartelle per cui è stata fatta ridihanno la prima rata in scadenza il 31 luglio: sono le 714 mila riferibili a debiti a ruolo nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2017.(Di giovedì 26 luglio 2018)