Firenze | al via la festa di Sinistra italiana | “Persi nostri valori Ripartire? Solo se

Firenze. Al via il restauro delle Rampe del Poggi : Al via il restauro del complesso delle Rampe e delle Vasche che da Porta San Niccolò salgono verso piazzale Michelangelo,

Matteo Renzi in tv : al via le riprese del documentario su Firenze. Pronto l’accordo con Mediaset : Matteo Renzi Il primo ciak è avvenuto in piazza Santa Croce a Firenze. E in scena c’era lui: Matteo Renzi. L’ex segretario del Pd ha registrato le prime scene del documentario in quattro puntate dedicato al capoluogo toscano e prodotto da Lucio Presta, di cui sarà il protagonista in qualità di voce narrante. In veste di novello divulgatore, il politico si prepara al debutto in tv: Mediaset, infatti, avrebbe già Pronto per lui un ...

Tramvia : Firenze - folla a inaugurazione : ANSA, - Firenze, 16 LUG - Centinaia di persone, negli spazi antistanti l'ospedale di Careggi, hanno preso parte all'inaugurazione della nuova linea Leonardo, della Tramvia, che, attiva dalle 5,38, ...

Firenze - la nuova linea della tramvia è in funzione 15 giorni gratis : 'Allora è vero', esultano in piazza Dalmazia. 'Eccola, è vera', se la gode il sindaco Dario Nardella. La nuova era è iniziata, la nuova linea di tramvia per Careggi è partita. Il debutto all'alba, 5.

Firenze. Via del Corso : nuova vita per il palazzo Portinari Salviati : Nuove opportunità residenziali in centro grazie al recupero del complesso immobiliare dismesso Portinari Salviati per anni utilizzato come sede bancaria

Firenze. Via Fortini : un complesso residenziale al posto del laboratorio : Rinasce il complesso architettonico di via Benedetto Fortini, in disuso da anni dopo il trasferimento dei laboratori tessili della fondazione

Firenze - Carabiniere accusato per stupro studentesse chiede abbreviato - : L'uomo è accusato di aver abusato sessualmente di due giovani americane, con il collega con cui era in servizio, nel settembre 2017. L'udienza proseguirà l'11 ottobre. Il Comune della città toscana si ...

Via alla sperimentazione del taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Firenze - investimento via Canova : arresti : 7.04 I Carabinieri del comando provinciale di Firenze stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altri 4 indagati di etnia rom, nell'ambito delle indagini sull'investimento e la morte di Duccio Dini. Lo scorso 10 giugno il 29enne si stava recando al lavoro ed era fermo ad un semaforo di via Canova, quando fu investito da un'auto coinvolta in un inseguimento tra rom.

Renzi conferma : farà il programma tv su Firenze. La villa comprata in via Tacca? ‘Chiederò risarcimenti per falsità dette’ : Firenze da raccontare. E da abitare. Nella sua enews Matteo Renzi tra le altre cose ha parlato della città di cui è stato sindaco, prendendo direttamente posizione su due argomenti che hanno tenuto banco nei giorni scorsi: il ‘suo’ programma tv sul capoluogo toscano e la villa da 1,3 milioni di euro che l’ex premier sta acquistando nella splendida via Tacca, a due passi da piazzale Michelangelo. Per affrontare entrambe le ...

Firenze : Mit - nessun ritardo su avvio esercizio linea 3 tramvia : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – ‘La Commissione sulla Sicurezza del Mit ha effettuato le prove tecniche sulla linea 3 della tramvia di Firenze dal 20 al 29 giugno, esattamente come previsto. L’esito è stato positivo, ma, dato che le simulazioni sono state fatte dai tecnici interni del gestore, come da consolidata prassi, la Commissione ha prescritto 10 giorni di pre-esercizio, in cui il tram viene fatto girare a vuoto per mettere a ...

Rivoluzione mobilità - a Firenze gli studenti viaggiano gratis su bus e tramvia : Dal caro affitti all'ultimo libro in uscita consigliato dal professore. Se ogni anno gli studenti si trovano a fare i conti con nuove spese, a partire da novembre tutti gli iscritti all'Università di ...