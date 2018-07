Fincantieri | in 1° semestre ricavi +10% a 2 | 5 mld | utile adj +39% a 39 mln

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma, 26 lug. (AdnKronos) –archivia il primodell’esercizio all’insegna di risultati in crescita. Il gruppo navalmeccanico chiude, infatti, il periodo conin incremento del 10% che superano quota 2,5 miliardi, rispetto al medesimo periodo del 2017, con un ebitda pari a euro 183 milioni (in crescita del 25%) e un ebitda margin del 7,3% in miglioramento rispetto al 6,3% del 30 giugno 2017 (+16%). Il risultato del periodo adjusted èpositivo per euro 39 milioni (in aumento del 39%). Il carico di lavoro complessivo tocca livelli record di euro 29,8 miliardi e pari a circa 6 volte idel 2017: il backlog al 30 giugno 2018 ammonta a euro 22 miliardi (euro 20,4 miliardi al 30 giugno 2017) con navi in consegna fino al 2026, mentre il soft backlog è di circa euro 7,8 miliardi (circa euro 5,1 miliardi al 30 giugno 2017), in gran parte ...