**Fincantieri : Bono - ricavi e utili in accelerazione in 2° semestre** : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘Fincantieri ha nuovamente dimostrato di saper trasformare la propria strategia industriale e commerciale in una solida performance economica e finanziaria. ricavi, utili e marginalità sono in crescita rispetto all’anno scorso, e vedranno un’accelerazione nella seconda metà dell’anno, confermando le linee guida del piano industriale”. A dichiararlo è l’amministratore delegato ...

**Fincantieri : Bono - gruppo forte - non subalterno in consolidamento in Europa** : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Fincantieri è un gruppo forte che ha saputo, con le proprie risorse, crearsi un futuro brillante e che, nella sua attuale configurazione, assicura stabilità in termini di lavoro e di margini per i prossimi anni. forte di questo, l’azienda contribuirà in posizione non subalterna al processo di consolidamento dell’industria cantieristica europea”. Lo evidenzia l’ad del gruppo ...