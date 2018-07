Fincantieri | Bono | gruppo forte | non subalterno in consolidamento in Europa**

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Fincantieri è unche ha saputo, con le proprie risorse, crearsi un futuro brillante e che, nella sua attuale configurazione, assicura stabilità in termini di lavoro e di margini per i prossimi anni.di questo, l’azienda contribuirà in posizione non subalterna al processo didell’industria cantieristica europea”. Lo evidenzia l’ad delGiuseppe. L'articolo, nonininSPORTFAIR.