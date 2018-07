Finale Europei Under19 | Italia-Portogallo | data | programma | orario e tv

LIVE Spagna-Italia - Europei pallanuoto 2018 in DIRETTA : semiFinale da brivido alla Picornell : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Italia: per il Settebello siamo arrivati alle semifinali agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La piscina della città catalana, la Picornell, evoca dolci ricordi alla selezione italiana, che nel 1992, con Sandro Campagna in acqua, vinse l’oro olimpico contro i padroni di casa dopo tre tempi supplementari. Stasera, con Campagna CT, il Settebello chiede nuovamente strada alla ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia si sbarazza della Repubblica Ceca. La Finale è vicina : Prestazione solida e convincente dell’Italia, che prosegue gli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia liberandosi con un secco 9-1 della Repubblica Ceca e guadagnandosi così l’accesso alla poule finale. Le azzurre hanno fin qui ottenuto tre vittorie e una sola sconfitta e con tre partite ancora da giocare vedono la finale vicina. È stata una partita comandata dall’Italia sin dall’avvio. Nel primo inning sono arrivate subito ...

Italia-Francia - SemiFinale Europei calcio Under19 : a che ora comincia e su che canale vederla in tv : Giornata di semifinali agli Europei Under 19 di calcio. L’Italia sfida la Francia per un posto in finale. L’occasione è ghiotta, anche per “vendicarsi”: due anni fa, infatti, le due squadre si sfidarono nella partita decisiva del torneo e a vincere furono i transalpini. La Francia ha avuto più difficoltà ad accedere alla Semifinale, seconda nel suo raggruppamento, ma non per questo partirà sfavorita. Per l’Italia il ...

Spagna-Italia - SemiFinale Europei pallanuoto 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Il Settebello torna in acqua dopo la roboante vittoria sulla Russia: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale, che i ragazzi di Campagna hanno dominato Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, giovedì 26 luglio, alle ore 22.00 per cercare il pass per la finalissima di sabato. I ragazzi del CT Sandro Campagna ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Setterosa domina il match contro la Germania e vola in Finale per il 5° posto : Il Setterosa domina il match contro la Germania agli Europei 2018 e si gioca la finale per il 5° posto Una formalità verso la finale dei quinto posto ai campionati Europei che l’Italia giocherà venerdì alle 18:15. Il Setterosa, argento olimpico e bronzo uscente, batte la Germania 17-2 (4-0, 6-0, 4-0, 3-2) dominando fin dai primi minuti (3-0 dopo 128 secondi) e scarica parte della rabbia per l’eliminazione nei quarti di finale ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semiFinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...

Italia-Francia - SemiFinale Europei calcio Under19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 26 luglio l’Italia affronterà la Francia nella Semifinale degli Europei U19 di calcio maschile. Allo Stadio Hietalahti di Vaasa (Finlandia) la nostra Nazionale sfiderà i transalpini in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato e intenso, aperto davvero a ogni risultato. Gli azzurrini hanno comunque tutte le carte in regola per imporsi e puntare all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria ...

Pallanuoto femminile - Finale Europei 2018 : Grecia-Olanda. Data - programma - orario d’inizio e tv : Grecia e Olanda si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di Pallanuoto femminile: le due squadre torneranno in acqua venerdì 27 luglio per contendersi il titolo continentale nella vasca di Barcellona (Spagna). Da una parte le oranjes che hanno avuto la meglio sull’Ungheria, dall’altra le elleniche che hanno sconfitto la Spagna. L’Olanda va a caccia del quinto titolo (ma l’ultimo risale al 1993) dopo aver perso gli ...

Italia-Francia - SemiFinale Europei Under19 2018 : azzurri per la rivincita - Kean sfida Gouiri : Il clima dei grandi eventi accompagna la vigilia del match tra Italia e Francia, che domani, giovedì 26 luglio, si sfideranno alle ore 18.00 allo stadio Hietalahti di Vaasa, in Finlandia, per la Semifinale degli Europei Under19 2018. Gli azzurrini sono reduci dal primo posto nel gruppo A, contrassegnato da due successi di misura contro i padroni di casa finlandesi e il temibile Portogallo e dal pareggio con brivido contro la Norvegia, che ha ...

