Figli di coppie gay | Fontana | Stop al riconoscimento

Fontana sui Figli di coppie gay 'Maternità surrogata è vietata - stop riconoscimenti' : ROMA - stop al riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata. Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia ...

Lorenzo Fontana : "Stop al riconoscimento dei Figli delle coppie gay" : "Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le ...

Diritti lgbt - coppie di donne riconosciute in tribunale madri dalla nascita del Figlio grazie alla legge 40 : Prima sono stati alcuni sindaci, Appendino a Torino in testa, a consentire la registrazione di un atto di nascita con l'indicazione di due madri. Ora è la volta dei Tribunali: il primo caso in ...

Alfonso Signorini : “Desidero un Figlio. Vorrei vivere in un Paese che permette di adottare alle coppie gay” : “Vorrei vivere in uno Stato dove una coppia gay che ha il desiderio di adottare un bambino lo possa fare, semplicemente. Desidero un figlio e adesso come omosessuale mi sento castrato da questo punto di vista”, ha confidato Alfonso Signorini in un’intervista al Corriere della Sera. Il direttore del settimanale Chi ha poi aggiunto che non percorrerebbe mai la strada dell’utero in affitto: “Non è nelle mie corde, ...

I Figli di coppie omosessuali non hanno problemi psichici : lo sostiene uno studio italiano : I figli delle coppie omosessuali non hanno alcun problema psicologico, anzi starebbero meglio di quelli nati dall'amore di un uomo ed una donna. A sostenere che si sta meglio con due padri è uno studio italiano condotto dal Prof. Roberto Baiocco, coadiuvato dall'Università La Sapienza di Roma. Dopo anni, cosi come riportato da FanPage.it, si sta cercando di sfatare uno dei tanti pregiudizi sulle coppie omosessuali, con i figli di quest'ultimi ...

Trascrizione per Figli di coppie gay - Pillon : "I sindaci non usino i bimbi" : Le associazioni gay, invece, parlano dell''ennesima battaglia' sulle cosiddette 'famiglie arcobaleno', che sarebbero state 'dimenticate dalla politica nazionale', uno scontro che sarebbe giocato '...

Gay - Fraccaro : “Prefetto non può annullare la trascrizione degli atti di nascita dei Figli di coppie omosessuali” : I prefetti non hanno il potere di annullare la trascrizione degli atti di nascita dei figli di coppie dello stesso sesso. Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, rispondendo a un’interrogazione di Fratelli d’Italia, nel corso del primo question time alla Camera della nuova legislatura. Sui poteri di annullamento, “secondo un recente orientamento del Consiglio di ...

Coppie gay e Figli - quella di Andrea e Gianni è una storia di orgoglio e coraggio : La stagione dell’orgoglio è ufficialmente cominciata. Sabato 19 maggio, a Bergamo, ha preso il via l’Onda Pride, che vedrà ben 29 manifestazioni in tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Ed è dalla Lombardia che voglio cominciare a raccontare, a partire da quella di oggi, una serie di storie: quelle di persone che scendono in piazza a ricordarci che odio e discriminazioni contro la comunità Lgbt dovrebbero essere relegate al passato. Ma la ...