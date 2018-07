Figli delle coppie omosessuali | il ministro Fontana dice «no» al riconoscimento

Fontana : "Basta riconoscimento dei Figli delle coppie gay" : Secondo il ministro per la Famiglia, "va fatto rispettare il divieto. E' una pratica non consentita dalla legge e in conflitto con l’interesse del bambino".

Fontana : basta riconoscimento dei Figli delle coppie gay : Secondo il ministro per la Famiglia, "va fatto rispettare il divieto. E' una pratica non consentita dalla legge e in conflitto con l’interesse del bambino"

Lorenzo Fontana : "Stop al riconoscimento dei Figli delle coppie gay" : "Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso facendo ricorso a pratiche vietate dal nostro ordinamento e che tali dovrebbero rimanere". Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le ...

Il marito abusava delle Figlie - la moglie pregava : “La religione mi vieta di denunciarlo” : La donna sapeva ma teneva tutto nascosto perché la religiose le impediva di dire all'esterno quello che accadeva in casa. Ora è sta arresta insieme al marito con l'accusa di per abusi su minori.Continua a leggere

Figli obesi - spesso la colpa è delle mamme : L’amore è cieco, anche quello per le mamme verso i Figli. E può capitare che, a causa del troppo amore, le madri non si rendano conto dei problemi dei loro bambini, come ad esempio l’obesità. E’ la conclusione alla quale è arrivato uno studio dell’Università di Padova, dal titolo “Does Love Really Make Mothers Blind? A Large Transcontinental Study on Mothers’ Awareness About Their Children’s Weight” e ...

Figli obesi - la colpa è delle mamme : L’amore è cieco, anche quello per le mamme verso i Figli. E può capitare che, a causa del troppo amore, le madri non si rendano conto dei problemi dei loro bambini, come ad esempio l’obesità. E’ la conclusione alla quale è arrivato uno studio dell’Università di Padova, dal titolo “Does Love Really Make Mothers Blind? A Large Transcontinental Study on Mothers’ Awareness About Their Children’s Weight” e ...

«Me l’hanno strappata via dalle braccia» - le lettere delle madri separate dai Figli al confine : «Mamma quando verranno da me, mi stringerò così forte ai tuoi piedi che non riusciranno a portarmi via». Queste parole le ha scritte Maria, poco dopo essere stata separata dai suoi figli al confine americano. La sua lettera, insieme a quelle di altre donne che oggi, come lei, attendono di riabbracciare i propri bambini, è stata pubblicata dalla Cnn. Provengono da El Salvador, Guatemala, Messico e per diversi giorni non hanno avuto nessuna ...

Scontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i Figli di 10 e 8 anni : di Federica Sabato E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire,...

Lecce - dcontro tra auto nella notte : due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i Figli di 10 e 8 anni : E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire, si sono scontrate:...

Turismo - borse di studio per i Figli dei dipendenti delle aziende campane : 'Sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori e premiare l'impegno di neodiplomati e neolaureati, a cominciare da quelli che ambiscono a lavorare nel settore turistico': sono gli obiettivi ...

La guerra delle patatine San Carlo : i Figli maschi contro il padre che lascia l'azienda alla sorella : alla San Carlo è scoppiata la «guerra delle patatine», ma non è questione di olio, sale o cottura. C'è di mezzo il controllo di un gruppo alimentare da 315 milioni di fatturato l'anno e una sorta di ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Questa volta Macron deve ringraziare i Figli delle banlieue : Poi dite che il calcio è solo calcio. Lo scorso 22 marzo il grande tennista Novak Djokovic posta su Instagram una foto che lo vede assieme ai calciatori croati Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic e Ivan Perisic. Alla vigilia del quarto di finale tra Russia-Croazia spiega “Io tifo Croazia e so che mi piacerebbe che voi solleviate la Coppa”. Un deputato serbo l’insulta: “Idiota”. Balkan Express. Happy to meet nice guys and great football ...

Italia-Germania-Italia Il Figlio di immigrati diventato re delle palestre : E la sua storia di appassionato di sport è anche la cronaca di un'ostinata scalata ai vertici del mondo del business, condotta tra Bari, Berlino e la già citata Treviso. 'A Bari sono nato', racconta. ...

"Penso a Lega delle Leghe in Ue Bruxelles? Prima i nostri Figli" Salvini - bagno di folla a Pontida : "Bisogna cambiare l'Europa non basta cambiare l'Italia. Le elezioni Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro Segui su affaritaliani.it