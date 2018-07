Figli coppie gay | Fontana | “Stop a trascrizione anagrafe dei bimbi nati all’estero”

Figli delle coppie omosessuali - il ministro Fontana dice «no» al riconoscimento : No al riconoscimento per i Figli delle coppie omosessuali. Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana nell'audizione alla Commissione Affari sociali:...

FONTANA SU Figli DI COPPIE GAY : "MATERNITÀ SURROGATA VIETATA"/ Vendola : "frutto di ignoranza e intolleranza" : FONTANA: "Stop riconoscimento FIGLI di COPPIE gay". Il ministro per la Famiglia e la Disabilità si è espresso oggi Commissione Affari sociali della Camera anche su adozioni e affidamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Fontana : "No riconoscimento Figli coppie gay" : "Rilevo come l'attuale assetto del diritto di famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'...

Fontana : «Stop al riconoscimento dei Figli di coppie gay» : Basta ai riconoscimenti di figli di famiglie omogenitoriali. Che la posizione del ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, fosse netta, rispetto al tema dei diritti di coppie gay, era chiaro. Lo era stato fin dal primo momento della sua nomina, quando, in occasione del giuramento del governo Conte, non esitò a negare l’esistenza delle famiglie arcobaleno, con una frase che fece insorgere tutto il mondo Lgbt (e non solo) ...

Figli di coppie omosessuali - il ministro Fontana dice no al riconoscimento Video : Il responsabile del dicastero della famiglia in audizione in commissione: «E’ una pratica non consentita dalla legge e in conflitto con l’interesse del bambino»

“NO Figli coppie GAY” - PARLA MINISTRO FONTANA/ Salvini - “con me mai l’utero in affitto” : FONTANA: "Stop riconoscimento FIGLI di COPPIE gay". Il MINISTRO per la Famiglia e la Disabilità si è espresso oggi Commissione Affari sociali della Camera anche su adozioni e affidamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Figli di coppie gay - il ministro Fontana : “Stop ai riconoscimenti” : “La maternità surrogata è vietata, basta al riconoscimento dei Figli per le coppie gay”: lo stop arriva direttamente dal ministro per la Famiglia e le...

Figli di coppie gay - il ministro Fontana : no al riconoscimento : "Non bisogna aggirare l'ordinamento italiano che vieta la maternità surrogata e l'eterologa per le coppie omossessuali"

Figli coppie gay - Fontana : “Stop a trascrizione anagrafe dei bimbi nati all’estero”. Ma i sindaci M5s la autorizzano già : Il governo vuole fermare l’iscrizione nei registri dello stato civile di bambini concepiti all’estero che sono Figli di coppie dello stesso sesso. Lo dice, durante un’audizione in commissione Affari sociali della Camera, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Una linea rafforzata anche dal ministro degli Interni Matteo Salvini che in un question time al Senato ha spiegato che ad oggi l’ordinamento vigente vieta la ...

Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana : “Stop al riconoscimento dei Figli di coppie gay” : Il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, vuole bloccare il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso concepiti all'estero: "Rilevo come l'attuale assetto del diritto di Famiglia non possa non tenere in conto di cosa sta accadendo in questi ultimi mesi in materia di riconoscimento della genitorialità, ai fini dell'iscrizione dei registri dello stato civile di bambini concepiti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso ...

Fontana : "Basta riconoscimento dei Figli delle coppie gay" : Secondo il ministro per la Famiglia, "va fatto rispettare il divieto. E' una pratica non consentita dalla legge e in conflitto con l’interesse del bambino".

Fontana : "Stop riconoscimento Figli di coppie gay"/ "Maternità surrogata? Pratica vietata" : Fontana: "Stop riconoscimento figli di coppie gay". Il ministro per la Famiglia e la Disabilità si è espresso oggi Commissione Affari sociali della Camera anche su adozioni e affidamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:31:00 GMT)

Fontana sui Figli di coppie gay 'Maternità surrogata è vietata - stop riconoscimenti' : ROMA - stop al riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso nati all'estero grazie a pratiche vietate in Italia come la maternità surrogata. Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia ...

Figli di coppie gay - Fontana : 'Stop al riconoscimento' - : Il ministro della Famiglia audito dalla Commissione Affari Sociali della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero spiega: "Sono nati all'estero grazie a pratiche vietate. Il diritto di ...