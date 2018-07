Fifa 19 | con il Team Press si cercherà di contrastare chi esagera con la “melina”

Fifa 19 : nuovo sistema per il pressing per contrastare chi perder tempo : Una delle novità più interessanti di Fifa 19 è sicuramente il nuovo sistema di gestione delle tattiche, denominato Dynamic Tactics. Durante un’intervista rilasciata al sito Gamereactor, Matt Prior, creative director di Fifa 19, ha sottolineato come fra le opzioni disponibili ne sarà presente una denominata “Team Press”, ossia pressing di squadra, che è stata pensata per […] L'articolo Fifa 19: nuovo sistema per il ...

Fifa 19 pronto a concedere un tributo a Fortnite? : Passano i giorni e cresce a dismisura la febbre da FIFA 19, il simulatore calcistico di Electronic Arts che si prepara a esordire sul mercato alla fine del prossimo mese di settembre. Il nuovo capitolo della serie è chiamato in tutto e per tutto a un vero e proprio riscatto, viste le diverse defaillance di cui si è macchiato il predecessore, e sembrerebbe che gli addetti ai lavori non stiano lasciando nulla al caso, pronti a fronteggiare ogni ...

EA potrebbe inserire in Fifa 19 la possibilità di esultare dopo un gol con le emote di Fortnite : Mentre EA ha il suo bel lavoro da svolgere con FIFA 19 in seguito al clamoroso trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ecco che il creative director del gioco, Matt Prior, rilascia qualche interessante dichiarazione che potrebbe interessare non solo a chi è in attesa del nuovo FIFA, ma anche ai fan di Fortnite.Nel corso di un'intervista con il sito OkayCool, Matt Prior avrebbe fatto intendere che in FIFA 19 potrebbe essere inclusa la ...

Fifa 18 : segnalazione problemi tecnici e di connettività ai server : manutenzione fino alle 9 ora italiana il 25 luglio : In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai server che dovessero essere segnalati su Fifa 18, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Ricordiamo che Electronic Arts metta a disposizione sul sito ufficiale le informazioni sullo status dei server di Fifa 18, accessibile a questo indirizzo: https://help.ea.com/it/Fifa/Fifa-18 25 […] L'articolo Fifa 18: segnalazione ...

Fifa Best Player - Mbappé contende il titolo a Messi e Ronaldo : Roma, 24 lug., askanews, - I francesi Mbappé, Griezmann e Varane sfideranno quest'anno Messi e Cristiano Ronaldo Per il 'Fifa Best Player' assegnato ogni anno da un panel di tredici esprti fra i quali ...

The Best Fifa Men’s Player 2018 : le nomination - tutti i candidati per il premio di giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà? : La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma ...

Tattiche alla Sacchi - nuovi controlli e... la Champions League : tutti i segreti di Fifa 19 : ... e l'atmosfera ha pienamente convinto: le squadre che si preparano nel tunnel degli spogliatoi, l'ingresso in campo con la coppa dalle grandi orecchie in bella vista, una cronaca rinnovata e adeguata,...

Cristiano Ronaldo - finalmente - con la maglia della Juventus : il nuovo trailer di Fifa 19 : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha sorpreso solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Tanto che pure alla EA Sports, la società di videogiochi che produce la popolarissima serie FIFA, è dovuta correre ai ripari : nella giornata di ieri, in concomitanza con la presentazione di ...

Cristiano Ronaldo - Fifa19 corre ai ripari : CR7 in copertina con la maglia della Juventus! : EA Sports è dovuta correre ai ripari dopo che Cristiano Ronaldo è passato a sorpresa alla Juventus: ora FIFA19 è aggiornata Cristiano Ronaldo è bianconero non solo nella prima conferenza stampa come calciatore della Juventus. Il portoghese ed il suo passaggio alla squadra di Allegri avevano sorpreso EA Sports e la nuova edizione di FIFA19. Nella copertina del videogioco più amato dagli appassionati del genere, l’attaccante appariva ...

Fifa 19 si rifà il look : ecco Cristiano Ronaldo per la prima volta con la maglia della Juventus : In seguito al rinnovo della partnership tra EA Sports e Cristiano Ronaldo, il campione portoghese era apparso nelle primissime immagini ufficiali di FIFA 19 con la maglia del Real Madrid, quando ancora l'idea di un suo addio non circolava neanche nelle teste degli esperti di calciomercato più fantasiosi.Ronaldo era presente con la divisa dei blancos anche sulla copertina del gioco, e con il suo trasferimento alla Juventus diventato ufficiale ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Cristiano Ronaldo è bianconero : la copertina di Fifa 19 va cambiata : Il sogno dei tifosi bianconeri è ora diventato finalmente realtà: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. L’arrivo in Italia del fuoriclasse portoghese implica però un problema imprevisto per EA Sports, la società produttrice della serie di videogiochi FIFA dove ormai da due anni è lui ad essere presente in copertina. Pur mancando ancora […] L'articolo Cristiano Ronaldo è bianconero: la copertina di FIFA 19 va cambiata ...

Fifa 19 : Johan Cruyff sarà una delle nuove icone? : In Fifa 19 dovrebbe essere presenti nuove icone ed alcuni indizi portano a credere che una di queste sarà Johan Cruyff: l’account Instagram ufficiale delle fondazione in memoria dell’ex calciatore e allenatore olandese ha infatti pubblicato una serie di immagini chiedendo agli appassionati quali dovrebbero essere le valutazioni delle 3 versioni in Fifa If Johan […] L'articolo Fifa 19: Johan Cruyff sarà una delle nuove icone? ...

Cristiano Ronaldo in gol con la maglia della Juventus : Fifa19 cambia - VIDEO - - : Dunque il passaggio di "CR7" in maglia bianconera ha sconvolto anche il mondo dei VIDEOgiochi che ha scelto come suo testimonial proprio il campione portoghese. Gli appassionati del gioco, senza ...