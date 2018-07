Fiat Chrysler | il tracollo in Borsa e la grande paura | dopo Marchionne | cosa non convince

Piazza Affari : seduta euforica per Fiat Chrysler : seduta decisamente positiva per il Lingotto , che tratta in rialzo del 3,86%. Lo scenario su base settimanale di Fiat Chrysler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE ...

Morto Sergio Marchionne - salvò Fiat e Chrysler/ Ultime notizie : sindacato Usa - “con lui il sole è risorto” : È Morto Sergio Marchionne: addio al manager ed ex ad Fca. Ultime notizie, il suo coma era irreversibile e troppo grave: l'ufficialità arriva da Zurigo dopo gli ultimi giorni di silenzio(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Fiat Chrysler Cuts Financial Targets as China Sales Flop : The Italian-American automaker lowered its guidance for revenue and profit this year, and said higher competition and slumping sport utility vehicles Sales in China had hurt revenue. The problems in ...

Fca rimbalza in Borsa - debutta Manley. Ieri segno più per i titoli della scuderia Exor e Fiat Chrysler guadagna il 2 - 4% : ROMA - Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma...

«Le nostre missioni impossibili - dal salvataggio della Fiat alla Chrysler» : Stefano Aversa (Alix), per anni consulente di Marchionne e in altri periodi rappresentante di case automobilistiche sue concorrenti : «Sergio? Un duro, ma attento alle persone»

Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso in calo dell’1 - 5% alla borsa di Milano : Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha chiuso in calo dell’1,5% alla borsa di Milano, nella prima giornata di mercati aperti dopo le notizie della sostituzione di Sergio Marchionne come amministratore delegato del gruppo, per via delle sue gravi condizioni di salute The post Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso in calo dell’1,5% alla borsa di Milano appeared first on Il Post.

L'intuizione di Marchionne : storia della nascita di Fiat Chrysler Automobiles : È il D-Day di Fiat Chrysler, il giorno più lungo per Fca Sergio Marchionne , il manager che 14 anni fa prese un gruppo sull'orlo del fallimento trasformandolo in un'azienda leader e di primo piano del ...

Cassino/Fiat Chrysler Finita l'era Marchionne : attesa per le decisioni di Mike Manley : ... attualmente Ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram, dal 2011 membro del Group Executive Council , Gec, di Fca, Quale sarà il futuro di Cassino Plant? Marchionne , con la sua politica ...

Sergio Marchionne : età - altezza - peso e figli. Dirigente Fiat Chrysler e presidente Ferrari : Se da un lato conosciamo tutto o quasi del Sergio Marchionne brillante Dirigente d’azienda, molto meno negli anni è trapelato in merito alla sua vita privata. Nato a Chieti, il 17 giugno del 1954 è un Dirigente d’azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Ha ricoperto molteplici ruoli: è amministratore delegato di Fiat Chrysler ...

Scelto il successore di Marchionne. Il nuovo ad Fiat Chrysler è Mike Manley : Mike Manley, responsabile del marchio Jeep e membro del Group executive council, è il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler. Manley, 54 anni, nato a Edenbridge in Inghilterra, dal 2011 fa ...

Marchionne e la rivoluzione Fiat : dal ricco divorzio con Gm all’acquisto di Chrysler - tutti i colpi del manager in pullover : Sergio Marchionne arriva alla guida del gruppo Fiat il primo giugno 2004. L’incarico è da fare tremare le vene ai polsi. Il manager italo-canadese si trova infatti alla guida di un gruppo sull’orlo del collasso. Ricavi in calo, vendite in caduta, modelli obsoleti. Tanti debiti, pochi profitti. Un possibile matrimonio con gli statunitensi di General Motors in crisi ancora prima di cominciare. L’ultimo bilancio dell’era pre-Marchionne è quello del ...

Fiat Chrysler viaggia sugli scudi a Piazza Affari : Teleborsa, - viaggia in buon rialzo a Piazza Affari , il titolo di Fiat Chrysler che mostra un rialzo dell'1,44%, sovraperfomando rispetto al FTSE MIB che scivola dello 0,22%. Secondo alcuni rumors, ...

Si muove in territorio negativo il settore Automotive dell'Italia - -1 - 20% - - Fiat Chrysler si muove verso il basso - -2 - 01% - : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.757,02, in ...

Piazza Affari : giornata depressa per Fiat Chrysler : Pressione sul Lingotto , che tratta con una perdita dell'1,92%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fiat Chrysler più pronunciata rispetto all'...