Feste sull' aia con soste golose e trebbiatura | gli appuntamenti della zona

Costa crociere Festeggia a Genova. Tutti sullo scivolo più lungo al mondo : Il Costa Zena Festival, voluto da Costa crociere come un regalo a Genova in occasione del 70esimo compleanno della compagnia, è stato un successo. Le sdraio in piazza De Ferrari, come sul ponte di una ...

Russia 2018 : tifosi Croazia provocano incendio per Festeggiamenti sull’Isola dell’Amore : I fan croati che volevano sostenere la loro nazionale di calcio con una performance con le torce hanno causato un incendio sulla famosa ‘Isola dell’Amore’, secondo quanto riferito dai media locali citando i vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato venerdì notte e circa un centinaio di persone hanno dovuto essere evacuate dall’isola, che si trova a sud di Zara, sul mare Adriatico, e che dal cielo è a forma di ...

Mondiali - paura in Svezia : sparatoria durante i Festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud [DETTAGLI] : Mondiali 2018- Un uomo armato ha aperto il fuoco – con un’arma semiautomatica secondo i testimoni – in pieno centro a Malmoe, in Svezia, mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona, al momento non si hanno altri dettagli. I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è ...

Svezia sotto shock : sparatoria durante i Festeggiamenti per la vittoria sulla Corea del Sud : Svezia vittoriosa contro la Corea del Sud nella gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018, i festeggiamenti però finiscono in tragedia La Svezia ha vinto oggi la gara inaugurale dei Mondiali di Russia 2018 contro la Corea del Sud, grazie ad un calcio di rigore del capitano Grandvqist. Il popolo svedese, in visibilio per la bella vittoria, è sceso in piazza per festeggiare. A Malmoe però si è scatenato il caos. durante i festeggiamenti, un uomo ...

Ftse Mib : rally sulle banche. Si Festeggia anche per lo spread : Alle 10 infatti il Ftse Mib vantava un rally pari a 2,5% che coinvolge per lo più il settore bancario, complici soprattutto le dichiarazioni del neoministro all'economia Giovanni Tria il quale non ...

Il Sap Festeggia Salvini 'Ama le divise e il programma sulla sicurezza l abbiamo scritto noi' : Apertura del giornale cubitale, 'un Ministro che ama le divise'. Poi c'è la faccia di Matteo Salvini sorridente con addosso la maglietta della polizia - se la mise un Ferragosto al tradizionale ...

Troppe regole sulla sicurezza - sagre e Feste a rischio. Anci e Uncem : "Intervenga nuovo governo" : ... al nuovo governo chiediamo di mantenere le tradizioni che servono a tenere in vita l'economia dei piccoli centri. Uncem e Formont continueranno a formare amministratori e tecnici sull'argomento per ...

Giro d’Italia 2018 - Elia Viviani : “Manca la ciliegina sulla torta - Festeggeremo la maglia ciclamino” : Ad Elia Viviani non è riuscito il pokerissimo sulle strade del Giro d’Italia: il ciclista della Quick-Step Floors è stato battuto a Roma dall’irlandese Sam Bennett, ma ha portato a casa la maglia ciclamino, vincendo la classifica a punti. Il velocista italiano ha dichiarato alla Rai: “Manca la ciliegina sulla torta. Sono partito ai 200 metri ma, come a Praia, Bennett mi ha saltato. Gran lavoro oggi della squadra, festeggeremo ...

Mafia : pizzo persino sulle Feste patronali - undici arresti a Palermo : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) – E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo che ha arrestato undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato dal ...