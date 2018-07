Festa dell' Unicorno | il fantasy invade Vinci

Fiera delle Utopie Concrete 2018. Al via le celebrazioni per il trentennale della mani Festa zione nel segno di Alexander Langer : ... durante le quattro giornate della manifestazione , avranno luogo seminari e dibattiti, installazioni interattive, laboratori multidisciplinari, stazioni di lavoro, performance artistiche e spettacoli.

Gamescom 2018 : la crescita della mani Festa zione prosegue anche nell'anno del decimo anniversario : nell'anno del decimo anniversario della Gamescom , fiera di settore che si svolge nella bellissima cornice della Koelnmesse di Colonia, la manifestazione infrangerà con molte probabilità il record di spettatori e visitatori della precedente edizione, per un evento che dalla sua nascita ha messo a segno una crescita continua del numero di espositori e visitatori, che nei fatti si traduce in un incremento del 100% degli espositori, del 45% dei ...

Roccalbegna - termina stasera la 'Festa della Birra e Sagra dello gnocco' : Anche oggi, Domenica 22, c'è il bellissimo mercatino di arti e mestieri per le vie del paese, e non mancheranno gli spettacoli di intrattenimento e l'animazione per i grandi e per i più piccoli. Fino ...