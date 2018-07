Ferrovie | Mazzoncini si congeda con un bilancio dei suoi 3 anni in FS

Blitz "etico" di Toninelli su Ferrovie . Fa decadere il cda e silura Mazzoncini. Stop al leghista Bonomi come prossimo ad : L'annuncio arriva via Facebook dal ministro Danilo Toninelli poco prima delle 15: il governo azzera i vertici delle Ferrovie dello Stato. Il titolare dei Trasporti e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si avvalgono dello spoil system - introdotto in Italia dalla legge Frattini del 2002 - e decidono a sorpresa di mandare a casa il consiglio di amministrazione guidato da Renato Mazzoncini, confermato a due giorni dallo scioglimento delle ...

Ferrovie dello Stato - l’ad Mazzoncini rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta su Umbria mobilità : Il gup di Perugia ha rinviato a giudizio per truffa il numero uno delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e altre tre persone imputati accusate a vario titolo di irregolarità nell’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio trasporto pubblico locale del Ministero dei trasporti. Secondo il pm Manuela Comodi hanno falsato i dati sui ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di ...