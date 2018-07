Ferrovie | Mazzoncini si congeda con un bilancio dei suoi 3 anni in FS

Ferrovie dello Stato - Mazzoncini : “Lascio perché il governo applica spoil system. In questi 3 anni i bilanci migliori di sempre” : Dopo la decisione del ministero dei Trasporti di azzerare il cda delle Ferrovie dello Stato, l’amministratore delegato uscente Renato Mazzoncini scrive ai dipendenti del gruppo rivendicando i risultati degli ultimi tre anni. “A seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system, lascio l’incarico di Ad di Ferrovie dello Stato Italiane”, scrive il manager che era Stato scelto dall’ex premier Matteo Renzi e ...

Blitz "etico" di Toninelli su Ferrovie. Fa decadere il cda e silura Mazzoncini. Stop al leghista Bonomi come prossimo ad : L'annuncio arriva via Facebook dal ministro Danilo Toninelli poco prima delle 15: il governo azzera i vertici delle Ferrovie dello Stato. Il titolare dei Trasporti e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si avvalgono dello spoil system - introdotto in Italia dalla legge Frattini del 2002 - e decidono a sorpresa di mandare a casa il consiglio di amministrazione guidato da Renato Mazzoncini, confermato a due giorni dallo scioglimento delle ...

Ferrovie - Mazzoncini - FS Italiane - ricandidato Presidente UIC : L'AD di FS Italiane Renato Mazzoncini sarà rieletto Presidente di UIC - Union Internationale des Chemins de fer , UIC, , l'Associazione mondiale che raccoglie tutti gli operatori del settore ...

