Ferrovie dello Stato | Mazzoncini | “Lascio perché il governo applica spoil system In

Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato : Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. La notizia è stata data da Reuters, che cita una comunicazione interna inviata oggi da Mazzoncini ai dipendenti della società. Mercoledì il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli aveva chiesto The post Renato Mazzoncini si è dimesso da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato appeared first on Il Post.

Ferrovie dello Stato - Pd : “Azzeramento cda è spartizione selvaggia di poltrone tra M5S e Lega” : Il Pd ha attaccato duramente il governo, dopo l'annuncio del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha fatto decadere i sette membri del cda di Ferrovie dello Stato, compreso l'amministratore delegato Renato Mazzoncini.Continua a leggere

Ferrovie dello Stato - Toninelli firma decadenza intero Cda : Con un post sulla sua pagina Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato di aver firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato. Nei ...

Il ministro Danilo Toninelli azzera i vertici di Ferrovie dello Stato : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia: "Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato". Il rinnovo per un altro triennio era arrivato a fine 2017 dal governo Gentiloni. L'Ad Renato Mazzoncini era Stato rinviato a giudizio per truffa e lo statuto Fs prevedeva la sua decadenza.Continua a leggere

Toninelli e Tria sciolgono il cda di Ferrovie dello Stato : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato è Stato sciolto con un provvedimento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (che informa della sua decisione su Facebook) firmato insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria. "Ho appena firmato la decadenza dell

Ferrovie dello Stato - Toninelli firma decadenza intero Cda : Con un post sulla sua pagina Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha annunciato di aver firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato. Nei ...

Ferrovie dello Stato - il governo azzera i vertici. Toninelli : “Chiudiamo col passato. Priorità a treni regionali e pendolari” : Cambiano i vertici delle Ferrovie dello Stato. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un post su facebook ha annunciato di aver firmato la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione di Fs “per chiudere con il passato“. Lo scorso 11 giugno l’amministratore delegato Renato Mazzoncini è Stato rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta sui contributi pubblici ricevuti da Umbria ...

Toninelli : "Ho firmato la decadenza del cda di Ferrovie dello Stato per chiudere con il passato" : Il ministro Toninelli ha firmato la decadenza del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato per "chiudere con il passato". Lo ha annunciato con un post su Facebook. L'intenzione del vertice del ministero delle Infrastrutture è porre maggiore attenzione nei confronti dei pendolari e della qualità dei loro spostamenti: "Pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato : cercasi personale da inserire in diversi settori : Per chi fosse alla ricerca di un posto di lavoro, Ferrovie dello Stato potrebbe essere una buona opportunita'. Il gruppo è infatti intenzionato ad effettuare delle Assunzioni che dovrebbero andare oltre i mille addetti entro fine anno. Il piano di recruiting e di crescita dovrebbe andare avanti fino al 2026. Gia' nel corso di quest'anno e dell'anno prossimo, le Assunzioni saranno diverse ed hanno lo scopo di aiutare il turn over del personale ...

Ferrovie dello Stato assume e cerca nuovi macchinisti : Sono aperte le posizioni per consulente del lavoro a Firenzeper cui si richiedono candidati con laurea in Giurisprudenza o Economia, conoscenza inglese, Sistema Payroll Zucchetti ed esperienza di ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato/ Offerte di lavoro : posizioni aperte con laurea in ingegneria industriale : Assunzioni Ferrovie dello Stato, nuovi posti di lavoro: si cercano macchinisti e anche altri posti ruoli. Le scadenze sono alla fine di questo mese, partono le candidature.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018 - posti a tempo indeterminato in tutta Italia : Continua il piano Assunzioni di Ferrovie dello Stato, grazie anche agli sviluppi del Gruppo determinati dalla recente fusione con Anas, l’ente che si occupa della manutenzione di gran parte della rete stradale e autostradale in Italia. Le ultime Offerte di lavoro della maggiore azienda di trasporto ferroviario Italiana riguardano principalmente la ricerca di macchinisti, ragionieri e geometri da inserire presso diverse sedi delle aziende del ...

ASSUNZIONI Ferrovie dello STATO/ Offerte di lavoro : macchinisti esperti - l'iter da seguire : ASSUNZIONI FERROVIE DELLO STATO, nuovi posti di lavoro: si cercano macchinisti e anche altri posti ruoli. Le scadenze sono alla fine di questo mese, partono le candidature.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato A Tempo Indeterminato - : Aperte anche le posizioni di consulente del lavoro a Firenze per cui si richiedono candidati con laurea in Giurisprudenza o Economia, conoscenza inglese, Sistema Payroll Zucchetti, con esperienza di ...